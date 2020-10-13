Endonezya’da yasalaşan istihdam paketine karşı gösteriler sürüyor

CAKARTA (AA) - Endonezya’da geçen hafta başlayan ''tartışmalı" istihdam paketine karşı gösteriler, başkent Cakarta’da bugün de sürdü.

Başkentte ''1310 Miting Grubu'' adıyla organize edilen gösteriye katılan yüzlerce kişi, Başkanlık Sarayı’na yakın bir bölgede hükümetin yasalaşan yeni istihdam düzenlemelerini protesto etti.

Eylemciler, "çalışanların hak ve güvencelerinin yok sayıldığı" gerekçesiyle hükümetin istihdam paketindeki düzenlemeleri iptal etmesini istedi.

Polis, zaman zaman güvenlik barikatını aşmaya ve taşkınlık çıkarmaya çalışan bazı gruplara karşı biber gazıyla müdahale etti.

Gösteriler nedeniyle sıkı güvenlik önleminin alındığı Cakarta’da, bazı yollar trafiğe kapatılırken toplu taşımada yoğun olarak kullanılan metrobüs seferleri de geçici süreyle durduruldu.

Öte yandan, geçen hafta ülke geneline yayılan gösterilere bu hafta başında kentlerdeki katılımın azaldığı dikkati çekti.

İşçi sendikaları, yeni istihdam düzenlemesinin asgari ücret, çalışma saati, izin, sözleşme yenilenmesi, kıdem tazminatı ve sosyal güvenlik gibi çeşitli haklarını baltaladığını belirtiyor.

Hükümet ise Eylül 2019'dan bu yana tartışma konusu olan ve doğal kaynakların yönetim değişikliklerinin de yer aldığı çok amaçlı yeni düzenlemelerin yabancı yatırımı teşvik edeceği, istihdamı artıracağı ve ekonomiyi canlandıracağını savunuyor.