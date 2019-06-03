Endonezya’da son teravih kılındı Endonezya’da bu yılki ramazan ayının son teravih namazı kılındı.

Ülke genelinde Müslümanlar, ramazan ayının son teravih namazı için birlikte saf tuttu. Bu arada, Endonezya Diyanet İşleri Bakanlığı yetkilileri, ülke genelinde yapılan hilal gözlem sonucuna göre 5 Haziran'ı bayram ilan etti.

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