Endonezya’da şiddetli protestolara karşı internete erişim engeli

Endonezya’nın doğusundaki Batı Papua eyaletindeki şiddetli protestolar nedeniyle internete erişim engellendi.

Endonezya’nın Batı Papua eyaletinde öğrencilerin ve etnik ayrımcılığa karşı ayaklanan mahkumların Pazartesi günü başlayan protestoları artarak devam ediyor. Protestolar sırasında binaların, dükkanların ve bir ceza evinin ateşe verilmesinin ardından Endonezya İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, online platformlarda provokasyonları engellemek için eyalette internete erişimi engelledi. İnternete erişim engelinin dün gece getirildiğini belirten bakanlık sözcüsü Ferdinandus Setu, “Bunlar, aldatmacaları engellemek ve en önemlisi insanların ırkçı nefreti kışkırtan mesajları paylaşmalarını önlemek için bir çaba” ifadelerini kullanarak erişim engelinin gerginliğin azalmasının ardından kaldırılabileceğini söyledi.

Gösterilerin yaşandığı bölgelere hükumet tarafından protestoların bastırılması için takviye polis ve askeri birlikler gönderildi. Emniyet müdürü, polis ve komutandan oluşan bir heyet gösterilerin patlak verdiği Batı Papua eyaletindeki Sorong şehrini ziyaret etti.

Endonezya’da resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada Timika kentindeki protestolarda en az 34 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, gösterilerin ülkenin başkenti Jakarta’da da başladığı ifade edildi. Cumartesi günü Surabaya kentinde Endonezya’nın bağımsızlık günü kutlamaları sırasında Endonezya bayrağına saygısızlık ettiği ve kutlamalara katılmadığı gerekçesiyle Papualı üniversite öğrencileri gözaltına alınmıştı. Batı Papua’nın başkenti Manokwari’de ırkçı saldırıya uğradığı belirtilen binlerce kişi öğrencilerin gözaltına alınmasını protesto etmiş, gösterilerde meclis binası, araç ve iş yerleri ateşe verilmişti. Salı günü, protestolar sırasında Sorong şehrinde yaklaşık 500 mahkumun bulunduğu bir cezaevi ateşe verilmiş en az 258 mahkum firar etmişti.