  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Endonezya'da şiddetli deprem! Onlarca ölü yüzlerce yaralı var
Dünya

Endonezya'da şiddetli deprem! Onlarca ölü yüzlerce yaralı var

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde şuana kadar 46 kişinin öldüğü, 700 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 13:28:00 -
Endonezya'da şiddetli deprem! Onlarca ölü yüzlerce yaralı var

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

Hükümet yetkilisi, depremde, şu ana kadar 46 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700 kişinin yaralandığını bildirdi.

Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23