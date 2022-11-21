Endonezya'da şiddetli deprem! Onlarca ölü yüzlerce yaralı var
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde şuana kadar 46 kişinin öldüğü, 700 kişinin de yaralandığı açıklandı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.
Hükümet yetkilisi, depremde, şu ana kadar 46 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700 kişinin yaralandığını bildirdi.
Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.