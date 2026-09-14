Endonezya'da Semeru Yanardağı 3 kez patladı, 800-1000 metre yüksekliğe kül püskürttü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ulusal Afet Yönetim Ajansı BNPB, yanardağın yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu; Endonezya'nın alarm sistemine göre tehlike düzeyi 3'üncü seviyede.
Endonezya'nın Java Adası'nın doğusundaki Semeru Yanardağı'nda 3 kez patlama meydana geldiği bildirildi. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Lumajang ve Malang bölgelerinin sınırında yer alan yanardağın yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.
Açıklamada, yanardağın 800 ile 1000 metre yüksekliğe kül püskürttüğü belirtildi. Volkanik faaliyetlerin gözlemlenmeye devam edildiği vurgulanan açıklamada, Endonezya'nın alarm sistemine göre yanardağın tehlike düzeyinin '3'üncü seviye' olduğu kaydedildi.
Yetkililer, bölge sakinlerine krater çevresinden uzak durmaları uyarısında bulundu.