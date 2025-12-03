  • İSTANBUL
Endonezya'da sel faciası sürüyor!
Spor

Endonezya'da sel faciası sürüyor!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Endonezya'da sel faciası sürüyor!

Endonezya'da meydana gelen sel ve heyelanlarda ölü sayısı 712'ye yükselirken 507 kişinin de halen kayıp olduğu bildirildi.

Endonezya'da meydana gelen sel ve heyelanlarda ölü sayısı 712'ye yükselirken 507 kişinin de halen kayıp olduğu bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki üç eyalette meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 712'ye yükseldiğini, 507 kişinin ise hala kayıp olduğunu açıkladı.

Ajans, Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Açe eyaletlerinde afetlerin yaklaşık 1,1 milyon kişiyi yerinden ettiğini bildirdi.

Sumatra Adası'ndaki sel sularının yolları süpürüp köprüleri yıkması nedeniyle kurtarma ekipleri birçok köye ulaşmakta zorluk çekti. Helikopterler ve tekneler konuşlandırılmış olsa da yerel yetkililer kötüleşen hava koşulları ve hasarlı altyapının müdahale çalışmalarını aksatmaya devam ettiğini belirtti.

 

Aynı zamanda, telekomünikasyon hizmetlerinin yeniden canlandırılması çalışmaları da hızlandırılıyor. İletişim ve Dijital İşler Bakanlığı, Batı Sumatra ve Kuzey Sumatra'daki sel ve heyelanlardan etkilenen bölgelerdeki iletim kulelerinin yüzde 90'ından fazlasının yeniden faaliyete geçtiğini bildirdi.

Bakanlık ayrıca, halkın yeniden bağlantı kurmasını ve temel bilgilere erişmesini sağlamak amacıyla telekomünikasyon ağlarının yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmaları hızlandırıyor.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, hükümetin kurtarma ve yardım çalışmalarının tüm hızıyla sürdürüldüğünü söyledi.

Endonezya'nın iklim değişikliğine etkili bir şekilde yanıt vermesi gerektiğini vurgulayan Subianto, yerel yönetimlerin çevre koruma ve gelecekteki aşırı hava olaylarına hazırlık konusunda daha fazla rol oynaması gerektiğini söyledi.

