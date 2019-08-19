Endonezya'da Papualı öğrencilerin gözaltına alınması protesto edildi Batı Papua bölgesinde binlerce kişinin katıldığı gösteride, yerel meclis binası, araç ve dükkanlar ateşe verildi

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın doğusunda yer alan Batı Papua bölgesinde, Papualı öğrencilerin gözaltına alınması protesto edildi. Kompas gazetesinin haberine göre, Cava Adası’na bağlı Surabaya kentinde bağımsızlık kutlamalarına katılmadığı iddia edilen Papualı öğrencilerin gözaltına alınması, Endonezya'nın Batı Papua bölgesinde tepkiyle karşılandı. Batı Papua’nın başkenti Manokwari'de binlerce kişinin katıldığı gösterilerde meclis binası, araç ve iş yerleri ateşe verildi. Papua'nın başkenti Jayapura’da ise yüzlerce kişinin katılımıyla gösteriler düzenlendi. Emniyet yetkilileri, iki şehirdeki gösterilerde çıkan olayların kontrol altına alındığını açıkladı. 1963'e kadar Hollanda kontrolündeki Papua bölgesi, bu tarihten sonra Endonezya topraklarına katılmıştı. Endonezya kontrolündeki Papua bölgesinde, ayrılıkçı silahlı gruplar tarafından bağımsızlık yanlısı faaliyetler yürütülüyor. Ülkede 17 Ağustos Bağımsızlık Günü olarak kutlanıyor. Surabaya kentinde kutlamalara katılanlar ile kutlamalara katılmayı reddettiği iddia edilen Papualı öğrenciler arasında arbede yaşanmış ve Papualı öğrenciler gözaltına alınmıştı.

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