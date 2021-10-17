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Dünya Endonezya’da nehir temizliği faciası: 11 ölü
Dünya

Endonezya’da nehir temizliği faciası: 11 ölü

Endonezya’nın Batı Cava eyaletinde nehir temizleme çalışmalarına katılan 11 öğrenci boğuldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 20:05:00 -
Endonezya’da nehir temizliği faciası: 11 ölü

Yerel yetkililer, 150 ortaokul öğrencisinin önceki gün, eyaletteki Cileueur Nehri’ni temizleme çalışmalarına katıldığını; 21’inin suya düştüğünü, çevredekiler ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla 10’unun sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldığını, 11 öğrencinin ise boğulduğunu bildirdi.
Bandung Arama ve Kurtarma Ofisi Şefi Deden Ridwansyah, olayın gerçekleştiği gün havanın güzel olduğunu ve taşkın tehlikesinin bulunmadığını, suya düşen çocukların el ele tutuştukları için kurtarılamadığını söyledi. 

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