  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Endonezya’da kiliseye bombalı saldırı kamerada!
Dünya

Endonezya’da kiliseye bombalı saldırı kamerada!

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinde bir kiliseyi hedef alan intihar saldırısında 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 10:11:00 -

Endonezya’nın Güney Sulawesi eyaletinin başkenti Makassar’da yerel saatle 10.30’da Pazar ayini sırasında bir Katolik kilisesine yönelik motosikletli intihar saldırısı düzenlendi. Eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 9 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken intihar bombacısının ise öldüğü kaydedildi. Patlamanın etkisiyle kilisede hasar meydana geldi.

Kilise papazı Wilhelmus Tulak yaptığı açıklamada, saldırganın motosikletle kilisenin önüne geldiğini ancak güvenlik görevlileri tarafından içeri girmesinin engellendiğini, o sırada kendini patlattığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya basını yakından takip ediyordu! Selçuk Bayraktar bombayı patlattı
Teknoloji

Dünya basını yakından takip ediyordu! Selçuk Bayraktar bombayı patlattı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, dünya basının yakından takip ettiği AKINCI TİHA PT-3'ün bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği..
ABD medyasından bomba S-400 itirafı
Dünya

ABD medyasından bomba S-400 itirafı

ABD’de yayınlanan The National Interest dergisi, Rus S-400 hava savunma sistemlerinin, görünmezlik özelliğine sahip olduğu iddia edilen F-22..
Külliye'de altın zirvesi! Dönmez, Erdoğan'a brifing verdi
Ekonomi

Külliye'de altın zirvesi! Dönmez, Erdoğan'a brifing verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve bakanlara başta altın, gümüş ve bakır olmak üzere madencilik ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay