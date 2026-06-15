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Gündem Endonezya'da kaza geçirmişti! O Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Gündem

Endonezya'da kaza geçirmişti! O Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
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Endonezya'da kaza geçirmişti! O Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Endonezya'da kaza geçiren 25 yaşındaki Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından, Endonezya'da kaza geçiren Türk vatandaşının tedavi için Türkiye'ye getirildiğini belirtti.

Memişoğlu, "İnsan, Önce İnsan' şiarımızla dünyanın neresinde olursa olsun, vatandaşımızın yanındayız. Endonezya'da kaza geçiren 25 yaşındaki vatandaşımızı hava ambulansımızla ülkemize getirerek Adana Şehir Hastanemizde tedavisine başladık. Süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, vatandaşımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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