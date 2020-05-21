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Endonezya'da kasırga 2 can aldı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:07:49 -
Endonezya'da kasırga 2 can aldı

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Lampung eyaletinde etkili olan kasırga nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, eyalete bağlı Tulang Bawang bölgesinde kasırganın yol açtığı şiddetli yağış ve fırtınanın 3 köyü olumsuz etkilediğini açıkladı.

Rati, kasırga nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5'i ağır 6 kişinin yaralandığını belirtti.

Bölge genelinde 66'sı ağır hasarlı 245 evin zarar gördüğü bilgisini paylaşan Rati, felaketten olumsuz etkilenenler için yardım çalışmalarına başlandığını ifade etti.

Meteoroloji Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu da Sumatra Adası'nın batı bölgeleri için yarına kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

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