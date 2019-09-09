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Endonezya'da hava kirliliği

Başkent Cakarta, hava kirliliğinin en fazla olduğu kentler arasında 4'üncü sırada yer aldı

09 Eylül 2019 Pazartesi 07:56
Endonezya'da hava kirliliği

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın hava kirliliği ''sağlıksız'' seviyesine ulaştı.

Havadaki zararlı parçacık miktarını ölçen PM 2,5 oranın 150'yi aştığı Cakarta'da hava kirliliği, insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek seviyeye çıktı.

Hava kalitesi izleme ağı AirVisual'ın verilerine göre, dünya genelindeki 89 şehir arasında havası en kirli 5 kent, Pekin, Lahor, Yeni Delhi, Cakarta ve Hangcou şeklinde sıralandı.

Cakarta'nın kirli havasından korunmak için maskeyle dolaşılması uyarısı yapan uzmanlar, solunum rahatsızlığı olan kişilerin kapalı mekanlarda durması tavsiyesinde bulunuyor.

Bu arada, Cakarta'nın hava kirliliğine karşı mevcut uygulamaların yetersiz olduğunu belirten çevreci aktivistler, hükümeti gerekli önlemleri almamakla suçluyor.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "zararlı eşik" olarak kabul ettiği partikül hava endeksi PM 2,5'in zaman zaman 3-4 katına yükselerek "dünyanın en kirli şehirleri" listesinde üst sıralara çıkan Cakarta'da hava kirliliğine neden olarak ise aşırı trafik gösteriliyor.  

DSÖ, yıl boyunca hava kirliliği ortalaması uluslararası standartların üstünde çıkan Cakarta'da, bu duruma uzun süreli maruz kalmanın ciddi sağlık riski oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 07:56
  1. Cakarta
  2. Endonezya
  3. Hava Kirliliği
  4. sağlıksız seviye

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