  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Endonezya’da Fransa karşıtı protesto düzenlendi
Aktüel

Endonezya’da Fransa karşıtı protesto düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 15:58:56 -
Endonezya’da Fransa karşıtı protesto düzenlendi

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın Açe eyaletinde, Fransa'da başta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere yetkililerin Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı açıklamaları protesto edildi.

İnews internet sitesinin haberine göre, Fransız ürünlerinin boykot edilmesini isteyen kalabalık grup, eyaletin başkenti Banda Açe’deki Beytürrahman Camisi önünde gösteri düzenledi.

Macron’un yere konulan fotoğraflarının üzerine basarak tepki gösteren göstericiler, Fransa ve Macron aleyhine sloganlar attı.

Protestonun organizatörü Farid Nyak Umar, gösteride yaptığı açıklamada, Macron’un sözde ifade özgürlüğü adı altında İslam’a yönelik söylemlerine derhal son vermesini istediklerini belirtti.

Açe Valiliğini vekaleten yürüten Nova Iriansyah da Fransa’nın İslam karşıtı tutumuna karşı Açe bölge idaresinin, Endonezya’da faaliyet gösteren Fransız Kültür Merkezi ile olan eğitim ve kültür iş birliğini askıya aldıklarını açıkladı.

Öte yandan dün de Fransa’nın Cakarta Büyükelçiliği ve Surabaya kentindeki Başkonsolosluğu civarında toplanan Müslümanlar, Fransa ve Macron’un İslam karşıtlığını protesto etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avusturya'da kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Avusturya'da kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Avusturya’nın başkenti Viyana’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Kanlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliy..
Altın alacaklar dikkat! Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapıyor
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapıyor

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken uzmanlar yüksek volatiliteye karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılar yapıyor...
Bakan Karaismailoğlu resmen duyurdu: 3 ülkede vardı, artık bizde de var!
Gündem

Bakan Karaismailoğlu resmen duyurdu: 3 ülkede vardı, artık bizde de var!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye, tüm insanlığın hizmetinde. Uluslararası Uyd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay