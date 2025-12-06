Endonezya'da çok ağır bilanço! 908 ölü, yüzlerce kayıp

Güney Asya ülkelerinde etkili olan şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarındaki can kaybı yükselmeye devam ediyor.

Endonezya Afet Yönetim Ajansından (BNBP) yapılan açıklamada, ülkedeki can kaybının 908'e yükseldiği, 410 kişinin ise kayıp durumda olduğu ifade edildi.

Sri Lanka'da Afet Yönetim Merkezi'nden (DMC) tarafından yapılan açıklamada ise ülkede Ditwah Kasırgası'nın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 607'ye yükseldiği, 214 kişini kayıp durumda olduğu belirtildi.

Yeni yağışların toprak kayması riskini artırdığı konusunda uyarı yapıldı.

Tayland'da ise sel ve toprak kaymalarında can kaybı 276'ya yükseldi.

Malezya'daki 3 can kaybı ile Güney Asya'daki sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı bin 794'e çıktı.