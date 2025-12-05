Hani ifade özgürlüğü? LGBT’yi reddetti başına gelmeyen kalmadı

İngiliz basınındaki haberlere göre, sözde hukuk ve adalet ülkesi İrlanda’da hakim, eşcinsel öğrenciye LGBT’liler için kullanılan “they/them” zamirini kullanmayı reddedince hayatı karardı.

İrlanda’da Almanca öğretmeni Enoch Burke’ün yaşadıkları, eğitim dünyası ile hukuk çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Bir öğrencinin sınıfta nasıl hitap edilmek istediğiyle başlayan süreç, mahkeme kararlarına ve sonunda cezaevine kadar uzandı.

2022’de özel bir kurum olan Wilson’s Hospital Schoolda görev yapan Burke, okul yönetiminden gelen bir talep üzerine öğrencilerinden birine biyolojik cinsiyetinden farklı bir isimle ve “they/them” zamirleriyle seslenmesi istendi. Ancak Burke, bu talebin kendi dini inançlarına aykırı olduğunu belirterek öğrenciyi bu şekilde çağırmayı reddetti. Bu durum kısa sürede okul yönetimiyle öğretmen arasında ciddi bir anlaşmazlığa dönüştü.

OKULDAN UZAKLAŞTIRILDI

Okul, Burke’yi doğrudan işten atmadı; ancak öğrenciler üzerindeki olumsuz etkileri öne sürerek öğretmeni idari izinle görevden geçici olarak uzaklaştırma kararı aldı. Okul yönetimi, hukuki sürecin tamamlanmasına kadar Burke’nin okuldan uzak tutulmasını uygun gördü.

Gerginlik yargıya taşındı. İrlanda Yüksek Mahkemesi, öğretmenin okul binasına girmesini ve kurumla herhangi bir faaliyete katılmasını yasaklayan karar aldı. Eşcinsel öğrenciye talebi doğrultusunda hitap etmediği için okuldan uzaklaştırılan talihsiz öğrentmen, okula girdiği için başı daha da ağrıdı.

HRİSTİYAN İNANCIMA AYKIRI

Çarşamba günü görülen duruşmada Burke, Yargıç Michael Quinn’in okula gitmemesi yönündeki mahkeme kararını ihlal ettiğine karar vermesinin ardından tutuklandı ve daha sonra hapse atıldı.

Öğretmen, mahkemede yaptığı açıklamada, çocuğa “onlar” diye hitap etmenin “yapmayacağım bir şey” olduğunu ve bunun “vicdanını çiğneyeceğini” söyledi.

Burke, cezaevinde yaptığı konuşmada, “Bu mahkeme salonundan bir hapishaneye götürülmem delilik, ancak Hıristiyan inançlarımdan vazgeçmeyeceğim” dedi.

TOPLUM İKİYE BÖLÜNDÜ

Bu olay, İrlanda’da ve uluslararası alanda şu konularda hararetli tartışmalar başlattı:

Öğretmenlerin ifade özgürlüğü

Okullarda öğrenci haklarının sınırları

Mahkeme kararlarının bireysel inançlarla çatışması

Destekçileri Burke’ü inançları uğruna bedel ödeyen bir öğretmen olarak savunurken, karşıtları onun hukukun üstünlüğünü hiçe saydığını düşünüyor.