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Aktüel

Endonezya'da askeri helikopter düştü: 4 ölü, 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-06 18:33:56 -
Endonezya'da askeri helikopter düştü: 4 ölü, 5 yaralı

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın Orta Cava eyaletinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kompas gazetesinin haberine göre, eyaletin Kendal bölgesinde 9 kişilik mürettebatın bulunduğu Rus yapımı "Mi-17" tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında düştü.

Askeri yetkililer, nedeni henüz belirlenemeyen kazada 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını belirtti.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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