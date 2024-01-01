Endonezya'da Arakanlı mültecilere saldırı!

Endonezya'da üniversite öğrencilerinden oluşan bir grubun, Arakanlı mültecilerin kaldığı bir kampa saldırdığı ve mültecileri buradan çıkardığı bildirildi.

Endonezya'nın batısındaki Açe eyaletinde yüzlerce üniversite öğrencisi Müslüman Arakanlı mültecilerin kaldığı geçici bir kampı basarak mültecilerin sınır dışı edilmesini talep etti.

27 Aralık günü protestocular 100'den fazla Arakanlıyı, Banda Açe kentindeki merkezden zorla çıkardı.

Farklı üniversitelerin amblemlerini taşıyan ceketler giyen öğrenciler, baskın düzenledikleri sırada Arakanlı mülteciler aleyhine sloganlar attı. Öğrencilerin yerde oturan ve korku içinde ağlayan Rohingyalı erkek, kadın ve çocukların eşyalarını tekmeledikleri görüldü.

Arakanlı mülteciler daha sonra plastik çuvallar içinde eşyalarını taşıyarak dışarı çıkarıldı ve kamyonlara bindirilerek bölgeden gönderilerek başka bir merkeze yerleştirildi. Toplamda 137 Arakanlı mültecinin bölgeden gönderildiği ifade edildi.

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AFP haber ajansına göre protestocular lastik yaktı ve polislerle arbede yaşadı. Polisler sonunda mültecilerin öğrenciler tarafından götürülmesine izin verdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) yaptığı açıklamada "çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan savunmasız mülteci ailelerin barındığı bir alana yapılan çete saldırısından derin rahatsızlık duyduğunu" belirtti. UNHCR, saldırının internette yürütülen koordineli bir yanlış bilgilendirme ve nefret söylemi kampanyasının sonucu olduğunu kaydetti.

Endonezya'da birçok Müslüman, Arakanlı mültecilerin bölgede yaşamasına destek verse de, son dönemde bazı kesimlerde mültecilere karşı tavrın şiddetlendiği göze çarpıyor.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, son dönemde Arakanlıların bölgeye gelişlerindeki artıştan insan kaçakçılığını sorumlu tutmuştu.

Endonezya BM mülteci sözleşmesine taraf değil ve Myanmar'dan mülteci kabul etmeye zorlanamayacağını ifade ediyor. Endonezya kıyılarına ulaşan bazı Arakanlı mülteci tekneleri kabul edilmeyerek açık denize gönderiliyor.

Myanmar'da ordu güçlerinin ve devlet destekli Budist çetelerin saldırılarında on binlerce Müslüman Arakanlı hayatını kaybetmiş ve evlerini terk etmeye zorlanmıştı. Halen bir milyondan fazla arakanlı başta Bangladeş olmak üzere bölge ülkelerinde mülteci olarak yaşıyor.

17 bin adadan oluşan Endonezya yaklaşık 1 milyon 900 bin kilometre kare yüzölçümüne sahip. 280 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 15 bin mülteci bulunduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Mepa News