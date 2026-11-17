Endonezya’da 6,6 büyüklüğünde deprem
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Endonezya’nın Tual kentinin 148 kilometre güneybatısında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, ülkenin Tual kentinin 148 kilometre güneybatısında deprem meydana geldiği belirtildi.
Yerin 68 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 6,6 olarak kayıtlara geçti.
Depreme ilişkin ilk aşamada tsunami uyarısı yapılmazken, henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.