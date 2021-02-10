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Dünya Endonezya'da 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Dünya

Endonezya'da 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'da 6,5 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, olayın ardından tsunami alarmı verilmedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 16:27:00 -
Endonezya'da 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya’nın Bengkulu eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Enggano Adası’nın 80 kilometre güneybatı açıkları olan depremin, yerin 10 kilometre altında meydana geldiğini açıkladı.

Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.

Sulawesi Adası’ndaki Batı Sulawesi eyaletinde, 15 Ocak’ta meydana gelen depremde 91 kişi yaşamını yitirmişti.

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