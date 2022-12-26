  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin'den flaş Kovid-19 kararı

Rize’nin hızlı tren projelerinde işler rayında! O ilimizde milyonlarca liralık dev yatırım

HÜDA PAR'dan flaş ittifak açıklaması

Fransa Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Bilim insanlarından heyecanlandıran, inanılmaz keşif: Sinir sistemini tasarlamanın yeni bir yolu! İnşaat gibi...

Rusya’nın en büyük dev bankası Sberbank’tan flaş karar! BAE’deki ofislerini kapatıyor! İflas ertelemesi mi?

Dünya Türkiye'nin başarısını konuşuyor! Komşunun gündeminde KIZILELMA ve ANKA-3 var!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez yapıldı

DSÖ'den salgın adımı: Şaşırtan tarihi kararlara imza attılar! Yeni önlemler alınacak, aşılara erişim hızlanacak!

Paris saldırganı karar değiştirip oraya gitmiş! "Önce göçmenlere saldıracakmış ama..."
Dünya Endonezya sahilinde 58 Arakanlı mülteci...
Dünya

Endonezya sahilinde 58 Arakanlı mülteci...

Haftalardır tekneyle yolculuk yaparak Myanmar'dan kaçan Arakanlı Müslüman mülteciler, Endonezya'nın Açe bölgesindeki sahilde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 09:21:00 -
Endonezya sahilinde 58 Arakanlı mülteci...

Ladong köyündeki Indrapatra sahilinde ahşap teknedeki 58 Arakanlıyı fark eden bölge sakinleri durumu yetkililere bildirerek mültecileri karaya çıkmalarına yardımcı oldular.

Mültecilerin son durumuyla ilgili açıklama yapan yerel polis şefi Rolly Yuiza Away, sahilde bulunan 58 mültecinin erkek olduğunu, haftalarca denizde kalmaktan dolayı zayıf ve aç bir halde olduklarını belirtti.

Away, mülteciden en az 3'ünün tıbbi bakım için hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Açe bölgesinde 15 Kasım'da 110, 6 Mart'ta da 114 Arakanlı mülteci bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23