Endonezya sahilinde 58 Arakanlı mülteci...

Ladong köyündeki Indrapatra sahilinde ahşap teknedeki 58 Arakanlıyı fark eden bölge sakinleri durumu yetkililere bildirerek mültecileri karaya çıkmalarına yardımcı oldular.

Mültecilerin son durumuyla ilgili açıklama yapan yerel polis şefi Rolly Yuiza Away, sahilde bulunan 58 mültecinin erkek olduğunu, haftalarca denizde kalmaktan dolayı zayıf ve aç bir halde olduklarını belirtti.

Away, mülteciden en az 3'ünün tıbbi bakım için hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Açe bölgesinde 15 Kasım'da 110, 6 Mart'ta da 114 Arakanlı mülteci bulunmuştu.