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Aktüel Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler
Aktüel

Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-09-28 15:39:08 -
Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler

CAKARTA/KUALA LUMPUR/TOKYO (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 509 artarak 278 bin 722’ye yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 87 artışla 10 bin 473’e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 856 artışla 206 bin 870’e ulaştı. 

Vaka sayısı başkent Cakarta’da 71 bin 339’a, Doğu Cava’da 43 bin 174’e, Bali'de 8 bin 639’a ve Açe’de 4 bin 325’e çıktı.

Öte yandan Kovid-19 ile Mücadele Gücü Başkanı Doni Monardo, vakaların yoğun olduğu kırmızı kategorideki bölgelerde virüsten korunmaya karşı belirli standartları karşılayan maske kullanılmasını planlandıklarını açıkladı.

- Malezya'da toplam vaka sayısı 11 bini geçti

Malezya Sağlık Bakanlığına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 115 artarak toplamda 11 bin 34'e, aktif vakalar ise 1011'e yükseldi.

Bugün 54 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 9 bin 889'a çıktı.

Kovid-19'dan toplam 134 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da son 24 saatte virüs nedeniyle ölen olmadı.

- Japonya

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 287 artarak 83 bin 295’e çıktı.

Son bir günde 6 bin 724 kişiye virüs testi yapılırken, ülke geneli 159 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği Japonya’da virüse bağlı can kaybı sayısı 1574’e yükseldi.

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