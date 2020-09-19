Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler

CAKARTA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 168 ile salgının başından bu yana en yüksek günlük rakama ulaştı.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı 240 bin 687’ye yükselirken yaşamını yitirenlerin sayısı 112 artarak 9 bin 448’e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 576 artarak 174 bin 350’ye çıktı.

Bu arada günlük vaka sayısının ortalama 1000’in üzerine çıktığı başkent Cakarta’da, salgının yayılımına karşı hafif ve orta düzeyde belirti gösteren Kovid-19 hastaları için 27 otel karantina merkezine dönüştürüldü.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 20 artarak toplam 10 bin 167’ye, aktif vakalar ise 723’e yükseldi.

Bugün 51 kişi sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 9 bin 315 oldu.

Son 24 saatte 1 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 130’a ulaştı.

- Japonya

Japonya’da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 601 artarak 79 bin 494’e, ölü sayısı 4 artışla 1516’ya yükseldi.



