Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler

CAKARTA/KUALA LUMPUR/TOKYO (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artışını sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 636 artarak 218 bin 382’ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 73 artışla 8 bin 723’e, iyileşenlerin sayısı 2 bin 552 artışla 155 bin 10’a çıktı.



Vaka sayıları, başkent Cakarta’da 54 bin 220’ye, Doğu Cava’da 38 bin 88’e, Bali'de 7 bin 226’ya ve Açe’de 2 bin 739’a ulaştı.



Bu arada Cakarta Valisi Anis Baswedan, kentte yarın itibaren 2 haftalığına uygulanacak geniş kapsamlı Kovid-19 kısıtlamalarının, vaka artışının sürmesi halinde daha sıkı tedbirlerle uzatılabileceğini açıkladı.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 47 artış göstererek toplam 9 bin 915'e yükseldi.

Bugün 7 vaka daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vakalar 9 bin 196, aktif vakalar ise 591 oldu.

Kovid-19'dan şimdiye kadar 128 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, son 24 saatte virüs nedeniyle can kaybı olmadı.

Vakaların 45'inin ülke içinde virüs kaptığını açıklayan Bakanlık, diğer 2 kişinin ise yurt dışından Malezya'ya geldiğini belirtti.

- Japonya

Japonya’da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 436 artarak 76 bin 482’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı da 6 artışla 1460’a yükseldi.



Son bir günde yeni 146 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 23 bin 3’e, yeni 77 vakanın saptandığı Osaka’da 9 bin 604’e ulaştı.



Kovid-19 vaka sayıları Kanagawa’da 5 bin 943’e, Fukuoka’da 4 bin 941’e, Aiçi’de 4 bin 909’a, Saitama’da 4 bin 283’e, Çiba’da 3 bin 391’e, Hyogo’da 2 bin 470’e, Okinawa’da 2 bin 290’a, Hokkaido’da 1876’ya, Kyoto’da 1624’e, İşikawa’da 730’a çıktı.