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Aktüel Endonezya, Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yeniden yayımlamasını kınadı
Aktüel

Endonezya, Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yeniden yayımlamasını kınadı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 18:35:20 -
Endonezya, Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yeniden yayımlamasını kınadı

CAKARTA (AA) - Endonezya, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlamasını şiddetli kınadı.

Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, yaptığı açıklamada, dini toplumlar arasındaki hoşgörüyü baltayalan bu kışkırtıcı eylemin tüm dünyada yüz milyonlarca Müslümanı rahatsız ettiğini vurguladı.

Bu eylemlerin demokrasinin ilke ve değerlerine aykırı olduğunun altını çizen Marsudi, ayrıca Danimarkalı İslam düşmanı siyasetçi Rasmus Paludan yandaşlarının da 28 Ağustos’ta İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki gösterdi.

Charlie Hebdo'nun, Ocak 2015'te başkent Paris'te düzenlenen terör saldırılarına ilişkin çarşamba günkü yargılama öncesinde, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri yeni sayfasının kapağına taşıdığı görülmüştü.

Derginin bu haftaki sayıda yer alan bir karikatürde Hz. Muhammed'e ithafen "Aptallar tarafından sevilmek zordur." ve "Muhammed köktencilerle uğraşıyor." ifadeleri yer alıyor.

Kapakta ayrıca 2005'te Danimarka'da yayın yapan Jyllands-Posten gazetesi ve 2006'da Charlie Hebdo dergisi tarafından yayımlanan Hz. Muhammed'e hakaret içeren 12 karikatür bulunuyor. Görsellerin altında ve üstünde büyük puntolarla "Hepsi bunun için miydi?" ifadesine yer veriliyor. 

Dergiden yapılan açıklamada, saldırılara ilişkin yarın başlayacak yargılama öncesinde karikatürleri yayımlamanın önemli olduğu savunulmuştu.

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