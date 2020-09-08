  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Endonezya, Güney Kore ile savaş uçağı projesi için yeniden görüşmeye başladı
Aktüel

Endonezya, Güney Kore ile savaş uçağı projesi için yeniden görüşmeye başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 10:06:39 -
Endonezya, Güney Kore ile savaş uçağı projesi için yeniden görüşmeye başladı

CAKARTA (AA) - Endonezya, finansal sorunlar nedeniyle aksayan ortak savaş uçağı projesi için Güney Kore ile yeniden görüşmelere başladı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dahnil Anzar Simanjuntak, yaptığı açıklamada, iki ülkenin ortak savaş uçağı projesi KFX/IFX'te Endonezya adına belirlenen yüzde 20’lik maliyet payını yüzde 15’e indirme talepleri olduğunu söyledi.

Simanjuntak, Güney Kore’nin maliyet payını yalnızca yüzde 18,8’e kadar indirdiğini ve Endonezya’nın talebini kabul etmemesi nedeniyle 2017’den bu yana projenin sürdürülebilirliğinde sorunlar yaşandığını ifade etti.

Yerel basında, Endonezya’nın uçak projesinin iş birliği sürecinde ağustos ayı sonunda Güney Kore’ye sağlaması gereken 420 milyon doları da ödemede geciktiği belirtildi.

Bu arada Endonezya, ortak projede yaşanan finansal sorunlar nedeniyle anlaşma çerçevesinde ilk olarak almayı planladığı 48 olan uçak sayısını azaltmak istiyor.

İki ülke arasında 2016 yılında yapılan iş birliği kapsamında, toplam değeri 7,3 milyar dolar olan projenin 2026’da tamamlanması, ilk test uçuşunun ise 2022’de yapılması hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 81 ilde yeni koronavirüs tedbirleri
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 81 ilde yeni koronavirüs tedbirleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan kritik toplantının ardından millete seslendi...
Nevşin Mengü ahlaksızlığa sahip çıktı
Gündem

Nevşin Mengü ahlaksızlığa sahip çıktı

Türkiye'de ve dünyanın çoğu ülkesinde ahlaksız dizilere karşı çığ gibi bir tepki oluşurken, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Nevşin Mengü ahlaks..
Onlarca hükümet yetkilisi ve askere idam cezası verdiler
Dünya

Onlarca hükümet yetkilisi ve askere idam cezası verdiler

Yemen'de İran'ın desteklediği Husilere bağlı sözde mahkeme, Suudi Arabistan'a yardım etmek ile suçlanan 109 hükümet yetkilisi ile asker hakk..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı