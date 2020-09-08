Endonezya, Güney Kore ile savaş uçağı projesi için yeniden görüşmeye başladı

CAKARTA (AA) - Endonezya, finansal sorunlar nedeniyle aksayan ortak savaş uçağı projesi için Güney Kore ile yeniden görüşmelere başladı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dahnil Anzar Simanjuntak, yaptığı açıklamada, iki ülkenin ortak savaş uçağı projesi KFX/IFX'te Endonezya adına belirlenen yüzde 20’lik maliyet payını yüzde 15’e indirme talepleri olduğunu söyledi.

Simanjuntak, Güney Kore’nin maliyet payını yalnızca yüzde 18,8’e kadar indirdiğini ve Endonezya’nın talebini kabul etmemesi nedeniyle 2017’den bu yana projenin sürdürülebilirliğinde sorunlar yaşandığını ifade etti.

Yerel basında, Endonezya’nın uçak projesinin iş birliği sürecinde ağustos ayı sonunda Güney Kore’ye sağlaması gereken 420 milyon doları da ödemede geciktiği belirtildi.

Bu arada Endonezya, ortak projede yaşanan finansal sorunlar nedeniyle anlaşma çerçevesinde ilk olarak almayı planladığı 48 olan uçak sayısını azaltmak istiyor.

İki ülke arasında 2016 yılında yapılan iş birliği kapsamında, toplam değeri 7,3 milyar dolar olan projenin 2026’da tamamlanması, ilk test uçuşunun ise 2022’de yapılması hedefleniyor.