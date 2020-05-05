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Endonezya ekonomisinde Kovid-19 nedeniyle son 19 yılın en düşük büyüme oranı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:16:31 -
Endonezya ekonomisinde Kovid-19 nedeniyle son 19 yılın en düşük büyüme oranı

CAKARTA (AA) - Endonezya’da ekonomi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,97 ile 2001’den bu yana en zayıf büyümesini kaydetti.

Endonezya Merkezi İstatistik Ajansı (BPS), 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarına açıkladı. Buna göre, ülkede ilk çeyrekteki ekonomik büyüme yüzde 2,97 seviyesinde gerçekleşti. Ülke ekonomisi geçen yılın aynı döneminde yüzde 5,07 büyümüştü.

Söz konusu rakam beklentilerin altında kalırken Endonezya ekonomisi de böylece 2001’in ilk çeyreğinden bu yana en düşük büyümesini kaydetmiş oldu.

Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati’nin ilk çeyrek ekonomi büyüme beklentisi ise yüzde 4,5 ile 4,6 olarak gerçekleşmesi yönündeydi.

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