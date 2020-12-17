  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Endonezya Devlet Başkanı Widodo ülkede Kovid-19 aşısı için ilk gönüllü olacak
Aktüel

Endonezya Devlet Başkanı Widodo ülkede Kovid-19 aşısı için ilk gönüllü olacak

Yeniakit Publisher
2020-12-17 05:33:46 -
Endonezya Devlet Başkanı Widodo ülkede Kovid-19 aşısı için ilk gönüllü olacak

KUALA LUMPUR (AA) - Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ülkesine ulaştığında, aşıyı yaptıracak ilk gönüllünün kendisi olacağını açıkladı.

Endonezya Devlet Başkanlığı Sarayı Istana Negara'nın Youtube kanalındaki açıklamasında, Devlet Başkanı Widodo, "Aşının ilk alıcısı olacağım ve ilk aşıyı ben yaptıracağım." dedi.

Toplumun Kovid-19 aşısına güvenini pekiştirmek için bu kararı verdiğini ifade eden Widodo, "Doktorlar ve sağlık çalışanlarının ardından bütün halk, aşı yaptırabilecektir." şeklinde konuştu.

Widodo, Kovid-19 aşısının bedava olacağını kaydetti.

Endonezya, 6 Aralık'ta Çinli firma Sinovac Biotech'in geliştirdiği 1,2 milyon doz Kovid-19 aşısını ülkeye getirmişti.

Şimdiye kadar toplam 636 bin 154 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Endonezya'da virüs nedeniyle 19 bin 248 kişi hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında dikkat çeken sözler!
Gündem

Canlı yayında dikkat çeken sözler! "Eğer Türkler beni dinliyorlarsa ne olur onlarsa söyle..."

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu'nun Youtube'dan yaptığı yayına Macaristan'dan katılan Tarık Turgut, Tunuslu bir i..
Merkel'den flaş Türkiye itirafı
Dünya

Merkel'den flaş Türkiye itirafı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki sorunların çözümü konusunda yapılan toplantıdan netice alamadıklarını sö..
Tehlike büyüyor! Japonya'da bir eyalette daha kuş gribi paniği
Dünya

Tehlike büyüyor! Japonya'da bir eyalette daha kuş gribi paniği

Japonya'nın Kochi eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde daha kuş gribi salgını doğrulandı. Böylece ülkede salgından etkilenen eyaletlerin sayıs..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay