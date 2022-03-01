Sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olanlar hekimle görüştükten sonra internet üzerinden de araştırma yapmayı uygun buluyor. Peki, endokrinoloji bölümüne kim niye gider?

Endokrinoloji nedir?

Endokrinoloji, vücutta hormon salgılayan birçok salgı bezini kontrol eden ve bu salgı bezlerinin hastalıklarını inceleyen tıp dalıdır.

Endokrin sistem, karmaşık bir salgı bezi grubudur. Bezler hormon yapan organlardır. Bunlar vücudunuzdaki aktiviteleri kontrol etmeye yardımcı olan maddelerdir. Farklı hormon türleri üremeyi, metabolizmayı, büyümeyi ve gelişmeyi kontrol eder. Hormonlar ayrıca çevrenize tepki verme şeklinizi de kontrol eder ve vücudunuzun çalışması için gereken enerjiyi ve beslenmeyi sağlamaya yardımcı olurlar. Ancak tüm bezler endokrin bezler olarak sınıflandırılmaz; örneğin, ter bezleri veya lenf bezleri endokrin bezleri değildir.

Hormon seviyeleriniz çok yüksek veya çok düşükse, hormon bozukluğunuz olabilir. Hormon hastalıkları ayrıca, vücudunuz hormonlara olması gerektiği gibi cevap vermezse de ortaya çıkar. Stres, enfeksiyon ve kanınızdaki sıvı ve elektrolit dengesindeki değişiklikler de hormon seviyelerini etkileyebilir.

Endokrinoloji bölümü hangi hastalıklara bakıyor?

Diyabet

Obezite

Tiroit

Hipertansiyon

Kısırlık

Aşırı Tüylenme

Osteomalazi ve Raşitizm

Adrenal (Böbrek üstü bezi) Hastalıklar