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Aktüel Endişelendiren görüntü! Harekete geçildi
Aktüel

Endişelendiren görüntü! Harekete geçildi

Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nda balıklar, kıyıya vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 16:55:00 -
Endişelendiren görüntü! Harekete geçildi

Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nda yüzlerce balık, kıyıya vurdu.

Kıyıda kokuya da neden olan ölü balıkları görenler, yetkililere haber verdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlileri, ihbar üzerine bölgeye gelerek, incelemede bulundu.

Ekipler, laboratuvarda incelenmek üzere gölden ve ölü balıklardan numune aldı.

Kıyıya vuran balıkların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

 

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