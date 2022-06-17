Endişelendiren açıklama! Rus savaş gemileri o ülkede görüldü
Danimarka Silahlı Kuvvetleri, Rus askeri gemisinin dün gece Baltık Denizi'nde 2 kez karasularını ihlal ettiğini açıkladı. Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod yaptığı açıklamad aRusya Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını duyurdu.
Danimarka Silahlı Kuvvetleri, Rus savaş gemisinin dün gece 2 kez karasularını ihlal ettiğini açıkladı.
Danimarka Silahlı Kuvvetleri, bir Rus askeri gemisinin dün gece Baltık Denizi'ndeki Christiansoe Adası yakınlarında karasularını 2 kez ihlal ettiğini belirtti.
Rusya Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod yaptığı açıklamada, “Bu tür bir durum kesinlikle kabul edilemez. Zorbalık yöntemleri Danimarka'ya karşı çalışmıyor. Rusya Büyükelçisi acilen Dışişleri Bakanlığına çağrıldı” dedi.