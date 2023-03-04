Ender Saraç'tan cayır cayır yağ yakan çay tarifi: Bu tarif altın değerinde gerçek bir hazine! İşte o tavsiyeler

Kilo vermek ve sağlıklı kalmak önemli. Gece uyurken 1 kilo vermek isterseniz, yatmadan önce yağ yakan hareketler dışında duyanın şaşkın olduğu kimsenin bilmediği öyle bir tarifler varki. Adeta gizli altın hazineleri gibi tarifler var. Metabolizmayı hızlandırmak ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek için birçok yöntem hakkında birçok şey duyuyoruz. Peki sağlıklı çay tarifi ile kilo vermeye ne dersiniz? İşte Ender Saraç özel tarifi gündem oldu.

Vücutta yağ bırakmıyor, durduğunuz yerde yağ yaktırıyor. şaşkına çeviren çay tarifi...

Yağ yakan acı çay yapılışı

Malzemeler

Taze zencefil

Acı biber

Tane karabiber

Yeşil çay

Limon

Yapılışı

Cezvenin ya da demliğin içerisinde 1 büyük bardak su koyun. (Yaklaşık 300 ml) Taze zencefilden 1-2 cm boyunda 2 parça kesin. 1 çay kaşığı karabiber ve acı biberle birlikte cezveye ekleyin. Yaklaşık 2 dakika kısık ateşte kaynatın. Ateşten aldıktan sonra içine 1 tatlı kaşığı kadar yeşil çay atın ve üstünü kapatarak 4 dakika demleyin.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gece yatmadan önce yağ yakıcı kür

Sabaha Kadar Cayır Cayır Yağ Yakan Kür Tarifi İçin Malzemeler

En hızlı yağ yakıcı için malzemeler;

3-4 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

Yarım limon suyu

v yoğurdu olursa çok daha faydalı olacaktır, kasemize yoğurdu koyalım ve diğer malzemeleri ekleyelim.

Güzelce malzemelerin birbirine karışmasını sağlayalım ve afiyetle yiyelim.

Bu kürü tükettikten sonra yatana kadar en az üç bardak su içelim faydasını göreceksiniz mutlaka deneyin.

Bu kürü 15 gün yapıp 1 hafta ara verelim.

Yağ ve ödem söktürücü su olan tarifin: Pul biber en az bir kaşık yeterli olacaktır daha fazla tüketebilirseniz arttırabilirsiniz. Ödem attıran detoks suyunu gün içerisinde tüketebilirsiniz.

NOT; hamileler emzirenler ve mide sorunu olanlar uygulamasın

Süzüp bardağa aldıktan sonra içine limon damlatın

Soğumadan tüketin.

Günde 3 defa tüketebilirsiniz. Spor ve hareket öncesi tüketilmesi önerilir.

UYARI: Bu çay mide rahatsızlığı olanlar, hamileler, baharat alerjisi olanlar ve kronik hastalığı olanlar tarafından tüketilmemelidir.

İlginizi çekebilir→ Artık ilaçlara son öksürük şurubundan çok daha etkili! Uzman isim teklif ediyor: İyi geliyor bunu yapın! Olay tarif Haberi için→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Dünyaca ünlü mezarların gizemi: Yapılan kazı çalışmasında şaşırtan keşif! Müteahhit hemen yetkilileri aradı Haberi için→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Altın, dolar ne kadar oldu, rekor var mı? 4 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gümüş fiyatları, gümüş ons, cumhuriyet, gram altını rakam, çeyrek, yarım altın rakamı kaç TL? Haberi için→ TIKLAYINIZ