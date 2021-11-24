En zengin ilçelerde 'faizi niye indirdin' protestosu

Türkiye'ye karşı kurulan ekonomik komplo birçok vatandaş tarafından tepkiyle karşılanırken, dış güçlerin tarafını tutan bazı kişiler insanları sokağa dökmek için çaba sarf ediyor.

İstanbul'un bazı bölgelerinde bazı kişiler sokağa döküldü. İstanbul'un en zengin insanlarının yaşadığı Kadıköy ve Şişli'de "faizi niye indirdin" protestoları gerçekleştirildi.

Kadıköy'de 43 gözaltı

Kadıköy'de polisin izinsiz gösteri yapan 43 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.