En zengin ilçelerde 'faizi niye indirdin' protestosu
Hükümetin faize karşı başlattığı savaşa küresel para baronları tepki gösterirken, İstanbul'un en zengin yerlerinden olan Kadıköy ve Şişli gibi ilçelerde "faizi niye indirdin" yürüyüşlerinin yapılması dikkat çekti.
Türkiye'ye karşı kurulan ekonomik komplo birçok vatandaş tarafından tepkiyle karşılanırken, dış güçlerin tarafını tutan bazı kişiler insanları sokağa dökmek için çaba sarf ediyor.
İstanbul'un bazı bölgelerinde bazı kişiler sokağa döküldü. İstanbul'un en zengin insanlarının yaşadığı Kadıköy ve Şişli'de "faizi niye indirdin" protestoları gerçekleştirildi.
Kadıköy'de 43 gözaltı
Kadıköy'de polisin izinsiz gösteri yapan 43 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.