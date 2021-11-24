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Gündem En zengin ilçelerde 'faizi niye indirdin' protestosu
Gündem

En zengin ilçelerde 'faizi niye indirdin' protestosu

Hükümetin faize karşı başlattığı savaşa küresel para baronları tepki gösterirken, İstanbul'un en zengin yerlerinden olan Kadıköy ve Şişli gibi ilçelerde "faizi niye indirdin" yürüyüşlerinin yapılması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 21:50:00 - 2021-11-24 21:55:41

Türkiye'ye karşı kurulan ekonomik komplo birçok vatandaş tarafından tepkiyle karşılanırken, dış güçlerin tarafını tutan bazı kişiler insanları sokağa dökmek için çaba sarf ediyor.

İstanbul'un bazı bölgelerinde bazı kişiler sokağa döküldü. İstanbul'un en zengin insanlarının yaşadığı Kadıköy ve Şişli'de "faizi niye indirdin" protestoları gerçekleştirildi.

Kadıköy'de 43 gözaltı

Kadıköy'de polisin izinsiz gösteri yapan 43 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

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Yorumlar

Can

Dis mihraklar görev basinda
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resat

işte bunlar içerdeki kan emiciler..
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