En Yakıt ve Mercedes-Benz’den İzmir’de Premium Şarj Deneyimi

Türkiye’nin ilk elektrikli şarj ağı işletmeci lisansına sahip şirketi En Yakıt, elektrikli mobilite deneyimini farklı ihtiyaçlara yönelik çözümlerle geliştirmeye devam ediyor. Mercedes-Benz iş birliği kapsamında Edirne Otoyolu üzerindeki Karbey Dinlenme Tesisleri'nde hizmete giren yüksek hızlı şarj ağının ilk istasyonları ardından, İzmir Selçuk Outlet’te de yeni bir şarj istasyonu faaliyete geçti.

Yüksek hızlı şarj teknolojisini premium tasarım ve kullanıcı odaklı deneyimle buluşturan istasyon, elektrikli mobilite deneyimini daha konforlu, daha hızlı ve daha güvenilir hale getiriyor.

Mil Kazanma Fırsatı

En Yakıt kullanıcıları, Miles&Smiles üyeliklerini En Yakıt uygulamasına kaydederek gerçekleştirdikleri şarj işlemlerinden Mil de kazanabiliyor. Kampanya kapsamında Miles&Smiles Classic ve Classic Plus üyeleri, her 1 kWh şarj için 1 Mil kazanırken; Elite ve Elite Plus üyeleri her 1 kWh şarj için 1,5 Mil elde edecek.

Bu avantaj sayesinde elektrikli araç kullanıcıları, günlük ulaşımda ve uzun yolculuklarda ihtiyaç duydukları şarj hizmetinden faydalanırken bir yandan da sonraki seyahatleri için Mil biriktirebilecek.

‘Kesintisiz Yolculuk’

Mercedes-Benz Charging Hub ağı, yüksek şarj kapasitesinin yanı sıra sürücü konforunu ön planda tutuyor. Electric Intelligence navigasyon sistemiyle donatılmış yeni CLA, yeni GLB ve yeni GLC gibi Mercedes-Benz modellerinde sürücüler, rotaları üzerindeki en uygun ve kullanılabilir şarj istasyonlarına otomatik olarak yönlendirilerek yolculuklarının kesintisiz ve güvenle devam etmeleri sağlanıyor.

‘Hızlı, Güvenilir, Konforlu Deneyim’

İstasyon hakkında bilgi veren En Yakıt Genel Müdürü Tayfun Şenses, “Elektrikli mobilitenin yaygınlaşmasıyla birlikte kullanıcıların beklentileri de yalnızca erişilebilir şarj altyapısıyla sınırlı kalmıyor. Şarj deneyiminin hızlı, güvenilir, konforlu ve yolculuğun doğal bir parçası olması giderek daha fazla önem kazanıyor. Mercedes-Benz ile iş birliğimiz kapsamında Karbey’in ardından İzmir Selçuk Outlet’te faaliyete geçirdiğimiz yeni istasyonumuzla premium şarj deneyimini farklı noktalara taşımaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Mil kazanma avantajının kullanıcıların her şarj işlemini seyahatlerine değer katan bir fırsata dönüştürdüğünü belirten Şenses, “En Yakıt olarak güçlü iş birliklerimiz ve yaygın şarj ağımızla elektrikli araç kullanıcılarının yolculuklarını daha konforlu ve avantajlı hale getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.