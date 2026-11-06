En Yakıt, Mercedes-Benz İş Birliğiyle Türkiye ve Avrupa’da Sınıfının İlk Charging Hub Konseptini Adana’da Hayata Geçirdi

Elektrikli mobilite ekosistemine öncülük eden şarj operatörü En Yakıt, otomotiv dünyasının küresel markalarından Mercedes-Benz ile gerçekleştirdiği stratejik iş birliği kapsamında, elektrikli araç kullanıcılarına sunduğu deneyimi yeni bir boyuta taşıyor. Adana’da hayata geçirilen Charging Hub, En Yakıt’ın amiral gemisi (flagship) konseptini temsil ederek elektrikli araç şarj deneyimine yeni bir boyut kazandırıyor.

Teknoloji odaklı çözümleri ve güçlü iş birlikleriyle elektrikli mobilite deneyimini geliştirmeyi hedefleyen En Yakıt, farklı ihtiyaçlara ve kullanım alışkanlıklarına yönelik şarj istasyonu konseptlerini Türkiye’nin farklı noktalarında kullanıcılarla buluşturuyor. Bu yaklaşımın en yeni örneği olan Adana Charging Hub ise En Yakıt’ın şarj deneyimini bir üst seviyeye taşıyan amiral gemisi yatırımı olarak öne çıkıyor.

3.000 Metrekare Alanda 2000 Kw Kurulu Güç ve 18 Şarj Soketi

Adana’da yaklaşık 3.000 metrekarelik alan üzerine kurulan Charging Hub; modern kanopi tasarımı, iklimlendirilmiş bekleme alanları ve sosyal olanaklarıyla elektrikli araç kullanıcılarına konforlu bir mola deneyimi sunuyor. Türkiye ve Avrupa’da kendi sınıfında bir ilk olma özelliği taşıyan bu yeni konsept, ziyaretçilerine konforlu ve ayrıcalıklı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Konsepte özel tasarlanan rahat bekleme alanları ve çalışma ortamlarının yanı sıra, atıştırmalıklar, sağlıklı ve soğuk içecek seçenekleri ile en Cafe bölümünde taze çekirdeklerden hazırlanan kahveler, ziyaretçilerin kullanımına sunulan ayrıcalıklar arasında yer alıyor. Lokasyon, ilk etapta 8 soketle hizmete açılmış olup ilerleyen süreçte soket sayısının 18’e çıkarılması planlanmaktadır. Toplam 2000 kW kurulu güç, araçların kısa sürede şarj edilmesine olanak tanırken sürücülerin yolculuklarına konforlu bir şekilde devam etmelerini destekliyor.

Şarj ağındaki tüm noktaları yüksek hızlı DC cihazlarla donatan sektördeki ilk ve tek marka olan En Yakıt, Adana’daki bu amiral gemisi yatırımıyla şarj altyapısının ötesine geçerek kullanıcı deneyimini merkeze alan bütünsel bir model ortaya koyuyor. Charging Hub, yüksek hızlı şarj olanaklarını konforlu bekleme alanları ve sosyal olanaklarla birleştirerek yolculuk molasını deneyimin bir parçasına dönüştürüyor.

Tüm Marka ve Modellere Açık Premium Ayrıcalık

Mercedes-Benz iş birliğiyle hayata geçirilen Adana Charging Hub, yalnızca Mercedes-Benz sürücülerine değil, tüm marka ve model elektrikli araç kullanıcılarına açık olarak hizmet veriyor. İş birliği kapsamında sunulan avantajlar ve teknik entegrasyonlar da şarj sürecini daha kolay ve kullanıcı dostu hale getirmeyi amaçlıyor.

“Konforlu Özgürlüğe Yolculuk” mottosuyla hareket eden En Yakıt, yatırımları ve iş birlikleriyle elektrikli araç şarjını yalnızca teknik bir ihtiyaç olmaktan çıkararak yolculuğun konforlu ve keyifli bir mola anına dönüştürmeyi hedefliyor.

Mercedes-Benz ile gerçekleştirilen stratejik iş birliği kapsamında, Türkiye genelinde yaklaşık 40 stratejik lokasyona ulaşılması ve 140’tan fazla aktif şarj soketinden oluşan bir ağın hayata geçirilmesi hedefleniyor. Adana Charging Hub ise bu vizyonun en önemli adımlarından biri olarak En Yakıt’ın kullanıcı deneyimini merkeze alan büyüme yaklaşımını yansıtıyor.