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Dünya En yakınındaki isim ilk kez anlattı: Trump onun fikirlerine önem veriyordu
Dünya

En yakınındaki isim ilk kez anlattı: Trump onun fikirlerine önem veriyordu

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yeğeni Mary Trump, amcasının iktidarı döneminde Rusya Lideri Vladimir Putin’in fikirlerine çok önem verdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 17:01:00 -
En yakınındaki isim ilk kez anlattı: Trump onun fikirlerine önem veriyordu

Business Insider’a konuşan yeğen Mary Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, amcasını etkilemediğini zira amcasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in fikirlerine daha çok değer verdiğini anlattı.

Amcasının diplomasi ile uğraşmak isteyen kişilerle meşgul olmak istemediğini kaydeden Trump, "Onun için tek önemli şey güçlülük olarak addettiği şeyler" dedi.

 

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