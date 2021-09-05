En yakınındaki isim ilk kez anlattı: Trump onun fikirlerine önem veriyordu

Business Insider’a konuşan yeğen Mary Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, amcasını etkilemediğini zira amcasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in fikirlerine daha çok değer verdiğini anlattı.

Amcasının diplomasi ile uğraşmak isteyen kişilerle meşgul olmak istemediğini kaydeden Trump, "Onun için tek önemli şey güçlülük olarak addettiği şeyler" dedi.