En yakınındaki gazetecilerden biri açıkladı! Erdoğan'dan seçimler için iki bomba talimat

Abdulkadir Selvi, 6’lı masa "kim cumhurbaşkanı adayı olsun" tartışmasıyla uğraşırken, Tayyip Erdoğan'ın AK Parti’yi seçimlere hazırladığına işaret ederek, Erdoğan'ın seçimlere ilişkin verdiği iki talimatı köşesine taşıdı. Selvi, Hürriyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"6’lı masa kim cumhurbaşkanı adayı olsun tartışmasıyla uğraşırken Erdoğan, AK Parti’yi seçimlere hazırlıyor.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı elbette ki önemli. Ama daha önemlisi AK Parti’nin ne yapacağı. Çünkü millet çareyi Erdoğan’dan bekliyor. Metropoll Başkanı Özer Sencar’ın, son 4 ayda kararsız kitlenin yüzde 14’e indiği ve iktidarın oylarını 4 puan artırdığı yönündeki tespiti doğru. Aralık, ocak aylarında kararsızların oranı yüzde 25 seviyesindeydi. Ağustos ayında yüzde 13.4’e gerilemiş durumda.

(...)

ERDOĞAN’IN ÇABASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi, Suriyeli sığınmacılar gibi toplumda rahatsızlık oluşturan konularla ilgili çözümler geliştirmek için yoğun bir çabanın içinde. Ekonomiyle ilgili yaptıkları ortada. Ama asıl bundan sonra yapacakları var. Erdoğan, vatandaşın sırtındaki hayat pahalılığı ateşini düşürmekte kararlı. Suriyeli sığınmacılar konusu ise 2023’ün en önemli gündem maddelerinden biri olacak.

SEÇİM KAMPANYASI

Ama seçim kazanmak için bunlar yeterli olmuyor.

AK Parti’nin nasıl bir seçim kampanyası yürüteceği de çok önemli. Kullanılacak dil, izlenecek strateji seçimlerde etkili olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre önce, AK Parti’nin manevi kodlarına dokunuşlarda bulunmuştu. Kibir bize yakışmaz demişti. AK Parti olmak gurur abidesi olmak değildir diye konuşmuştu. Tevazu yüceltir, kibir düşürür diye uyarıda bulunmuştu.

Bu diğer siyasi partiler açısından ne ifade eder bilemiyorum ama ‘Erdemliler Hareketi’ olarak yola çıkan ve 20 yıldır iktidarda olan AK Parti açısından çok önemli. Cumhurbaşkanı yine bir dönemler “Bize yeni Ömerler lazım” demişti.

İHA’LAR SİHA’LAR KADAR ÖNEMLİ

Erdoğan yeniden kibir konusunda uyarılarda bulunmaya, tevazu ile hareket edilmesi yönünde teşvik etmeye başladı. Çünkü bu nokta en az İHA’lar, SİHA’lar ve yerli otomobil kadar önemli.

O nedenle Erdoğan MKYK toplantısında, “Biz insanlara hükümdar olarak değil hizmetkâr olarak gideceğiz. Şimdiye kadar öyle yaptık. Milletimize hizmetkâr olarak gittik. Yine öyle gideceğiz. Tevazu içinde olacağız. Kucaklayıcı bir dil kullanacağız. Tevazu ve kucaklayıcı dil seçimde bizim iki ilkemiz olacak” diyor.

İKİ TALİMAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlere ilişkin iki talimat daha veriyor.

1- Bizim, Türkiye’yi nereden nereye taşıdığımızı iyi anlatın.

2- Biz olmasak muhalefetin Türkiye’yi ne hale getireceğini izah edin.

Elbette ki eser siyaseti bir noktaya kadar etkili oluyor. Ama AK Parti’nin bu konuda işi çok zor değil. CHP’li Barış Yarkadaş, iktidarın anlatamadığını anlatmış oldu. Böyle giderse CHP, İSKİ’den daha beter skandallarla sarsılacak. Barış Yarkadaş erken uyarı sistemi gibi şimdiden uyarıyor. Ona kulak verirlerse kârlı çıkarlar. Yarın çok geç olabilir. (...)"