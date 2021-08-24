Üniversite tercih sonuçları merakla beklenirken pek çok aday hangi ilde KYK yurdu olup olmadığını araştırıyor. Peki, en yakın KYK yurtları nerede?

En yakın YKY yurt adresi | İstanbul Ankara İzmir il il KYK yurt adresleri

KYK yurtları 81 ilde 162 ilçede hizmet veriyor. Ayrıca KKTC’de 2 KYK yurdu bulunuyor. Toplam 552 yurtla KYK, 385 bin 235 kişi kapasiteyle hizmet veriyor. Her ilde KYK yurdu bulunuyor. Yurt ücretleri il, ilçe ve yurt odasının yapısına göre farklılık gösteriyor. En yakın KYK yurdunun adres bilgilerine ulaşmak için tıklayınız…