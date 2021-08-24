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Eğitim En yakın YKY yurt adresi | İstanbul Ankara İzmir il il KYK yurt adresleri
Eğitim

En yakın YKY yurt adresi | İstanbul Ankara İzmir il il KYK yurt adresleri

KYK yurtları nerede? KYK yurtlarına yerleşmek isteyenler tercihler sırasında seçtikleri üniversitelere en yakın yurtların nerede olduğunu araştırmaya başladı. Peki, KYK yurtları nerelerde var? Hangi şehirlerde KYK yurdu var?

Yeniakit Publisher
2021-08-24 12:00:00 -
En yakın YKY yurt adresi | İstanbul Ankara İzmir il il KYK yurt adresleri

Üniversite tercih sonuçları merakla beklenirken pek çok aday hangi ilde KYK yurdu olup olmadığını araştırıyor. Peki, en yakın KYK yurtları nerede?

En yakın YKY yurt adresi | İstanbul Ankara İzmir il il KYK yurt adresleri

KYK yurtları 81 ilde 162 ilçede hizmet veriyor. Ayrıca KKTC’de 2 KYK yurdu bulunuyor. Toplam 552 yurtla KYK, 385 bin 235 kişi kapasiteyle hizmet veriyor. Her ilde KYK yurdu bulunuyor. Yurt ücretleri il, ilçe ve yurt odasının yapısına göre farklılık gösteriyor. En yakın KYK yurdunun adres bilgilerine ulaşmak için tıklayınız…

 

KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuru ekranı
KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuru ekranı

Eğitim

KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuru ekranı

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