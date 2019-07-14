0553 313 94 23

En uzun Wimbledon finalini Djokovic kazandı

- Sırp tenisçi Djokovic, 4 saat 55 dakikayla Wimbledon tarihinin en uzun finali olan maçta Federer'i 3-2 yenerek 5. şampiyonluğunu elde etti- Federer'e karşı oynadığı 48. maçta 26. kez korttan galip ayrılan Djokovic, grand slam turnuvalarındaki 16, kariyerindeki 75. tekler şampiyonluğuna ulaştı

14 Temmuz 2019 Pazar 21:26
En uzun Wimbledon finalini Djokovic kazandı


ANKARA (AA) - 2019 Wimbledon Tenis Turnuvası'nı tek erkeklerde, 2 numaralı seribaşı Roger Federer'i 3-2 (7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12) yenen dünya 1 numarası Novak Djokovic kazandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde, 8 şampiyonlukla Wimbledon'ı en fazla kazanan erkek tenisçi İsviçreli Federer ile geçen yıl da dahil 4 şampiyonluğu bulunan Sırp Djokovic karşılaştı.

Kariyerinin 25. grand slam finalini oynayan Djokovic ile 31. finaline çıkan Federer, 2015 ABD Açık'tan beri ilk defa bir grand slam finalinde karşı karşıya geldi.

İki tenisçinin de servis kıramadığı ilk setin sonucunu "tie break" belirledi. Federer'e 7-5 üstünlük kuran Djokovic, ilk seti 7-6'lık skorla hanesine yazdırdı.

Federer, oyuna giren ilk servisleri ve file önündeki vuruşlarından yüzde 100 puan aldığı 2. seti, 6-1 kazandı ve durumu 1-1'e getirdi.

3. sette de file önünde kusursuza yakın oynayan Federer, 10. oyunda set puanı yakaladı ancak Djokovic rakibine izin vermedi. Servis performansını arttıran ve daha az hata yapan Djokovic, ilk sette olduğu gibi uzayan 3. seti, "tie break"te (7-4) kazanarak 2-1 öne geçti.

Başa baş geçen 4. setin 5. oyununda Djokovic'in yaşadığı konsantrasyon kaybını değerlendiren Federer, servis kırdı. Bu aşamadan sonra oyuna ağırlığını koyan Federer, 4. seti 6-4 aldı ve skoru 2-2 yaptı.


- Final seti nefes kesti

Federer, 3 servis kırma puanı çevirdiği final setinin 4. oyununa tutunsa da 6. oyunda servis kırmayı başaran Djokovic, 4-2 öne geçti. Fakat sonraki oyunda servis kıran Federer, servis oyununu da alarak skoru 4-4'e getirdi.

Baskının iyice yükseldiği final setinin 15. oyununda servis kırarak 8-7 öne geçen Federer, kendi servis oyununda 2 maç puanından faydalanamadı ve Djokovic sette durumu eşitledi: 8-8.

Skorun 12-12'ye gelmesi sonrası Wimbledon'ın yeni kuralları gereği "tie break"e gidildi. Uzatma periyodunda Federer'e 7-3 üstünlük sağlayan Djokovic, seti 13-12, 4 saat 55 dakika süren maçı da 3-2 kazandı.

2019 erkekler finali, 2008'de Rafael Nadal'ın Roger Federer'i 4 saat 48 dakika sonunda 3-2 yendiği karşılaşmayı geçerek Wimbledon tarihinin en uzun tekler finali oldu.


- Wimbledon'da 5. şampiyonluk

Federer'e karşı oynadığı 5. grand slam finalinde 4. galibiyetini alan Djokovic, Wimbledon'daki 5. şampiyonluğuna uzandı.

Grand slam turnuvalarında 16. kez mutlu sona ulaşan Sırp tenisçi, kariyerindeki 75. tekler şampiyonluğunu kazandı.

Federer ile karşılaştığı 48. maçta 26. kez korttan galip ayrılan Djokovic, 2 milyon 350 bin sterlin (16,9 milyon lira) para ödülünün de sahibi oldu.

Tarihte 10 ve daha fazla grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçiler şöyle sıralandı:

1. Roger Federer (İsviçre): 20 şampiyonluk

2. Rafael Nadal (İspanya): 18

3. Novak Djokovic (Sırbistan): 16

4. Pete Sampras (ABD): 14

5. Roy Emerson (Avustralya): 12

6. Rod Laver (Avustralya): 11

Björn Borg (İsveç): 11

8. Bill Tilden (ABD): 10

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 21:26
  1. grand slam
  2. Novak Djokovic
  3. Roger Federer
  4. tenis
  5. Wimbledon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Selçuk, şehit yakını ve gazilerle yemekte bir araya geldi
    1. Bakan Selçuk, şehit yakını ve..
    2. Erdoğan'dan net mesaj! "Altımızın..
    3. UID Bosna Hersek Saraybosna'da 15..
    4. "ABD yaptırımlardan vazgeçip müzakere..
    5. Federer’i deviren Novak Djokovic,..
    6. Turkcell'den, şehit eş ve çocukları..
    7. İstanbul Valisi Yerlikaya, 15 Temmuz..
    8. Kuşadası Belediyesinde ’mobil..
    9. Çörek otu tümör azaltıcı etkiye sahip..
    10. En uzun Wimbledon finalini Djokovic..
    11. Rum basını: “Fatih sondaj gemisi 170..
    12. Katar emirinin yüzen sarayı Türkiye'ye..
    13. Bedelli askerlik ne kadar 2019?
    14. GÜNCELLEME - Gölete giren genç boğuldu
    15. Gazişehir Gaziantep'in Düzce kampı..
    16. Erdemir'den "British Steel" açıklaması
    17. Şehit Ferhat Gedik'in acılı annesi..
    18. Kozan Halk Eğitim Merkezi’nden 15..
    19. Gölde ceset bulundu
    20. Seyit onbaşının vurduğu geminin ismi..
    21. Sivas’ta motosiklet kazası: 1 ölü
    22. Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler..
    23. Paintball Türkiye Şampiyonası
    24. "O gece, cesaret olduk, destan olduk"
    25. Yeni Malatyaspor'da sezon hazırlıkları
    26. Balkondan evine girmek isterken..
    27. Denizli’de yakalanan taciz şüphelisi..
    28. Ukrayna’da Rus yapımı Mİ-2 tipi..
    29. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih..
    30. Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!