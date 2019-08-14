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En tecrübelisi Giresunspor, en yenisi Menemenspor

- Giresunspor-Menemenspor maçıyla 16 Ağustos'ta başlayacak TFF 1. Lig'de yeni sezonda yer alan 18 ekipten sadece 4'ü Süper Lig'de daha önce hiç mücadele etmedi-  Ligde şimdiye kadar 30 yıl oynayan Giresunspor, en tecrübeli ekip olarak dikkati çekiyor. Menemenspor ise ligde ilk kez yer alacak

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:23
En tecrübelisi Giresunspor, en yenisi Menemenspor


İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Bu sezon TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek ekiplerden Giresunspor, bu ligin en tecrübelisi olarak dikkati çekiyor.

Yeni sezon heyecanının 16 Ağustos Cuma günü Giresunspor-Menemenspor maçıyla başlayacağı TFF 1. Lig'de normal sezonun 2 Mayıs 2020'de bitmesi planlanıyor.

İlk iki sırayı alacak takımların doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde, sezon sonunda play-off'ta üçüncü ile altıncı, dördüncü ile beşinci birbirleriyle eleme usulü çift maç yapacak ve rakiplerini eleyenler finalde karşılaşacak, kazanan Süper Lig'e çıkacak.

Ligde son 3 sırada yer alacaklar ise TFF 2. Lig'e düşecek.


- Ligde mücadele edecek ekipler


Geçen yıl Süper Lig'e veda eden Akhisarspor, Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yanı sıra TFF 2. Lig'den yükselen Fatih Karagümrük, Keçiörengücü ile Menemenspor ligin yeni ekipleri olarak mücadele edecek. 

Ligde bu takımların yanı sıra Adana Demirspor, Adanaspor, Altay, Altınordu, Balıkesirspor, Boluspor, Eskişehirspor, Giresunspor, Hatayspor, İstanbulspor, Osmanlıspor ve Ümraniyespor bulunuyor. 


- Yabancı oyuncu statüsü


Takımlar bu sezon 28 futbolcudan oluşacak A takım listelerinde 10 yabancı oyuncu bulundurabilecek.

Bunlarına 6'sına maç kadrolarında yer verebilecek ekipler, 5'ine ise aynı anda sahada oynatabilecek.


- Süper Lig'den düşenler 


Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan ancak geçen sezon lige veda eden Bursaspor, en son 2005-2006'da mücadele ettiği lige döndü. Yeşil-beyazlı ekip 1966-1967 ve 2005-2006'dan sonra tekrar Süper Lig vizesi almaya çalışacak.

Geçen sezon Süper Lig'den düşen ekiplerden Akhisarspor, en son 2011-2012 sezonunda 1. Lig'de yer aldı. Süper Lig'de 7 sezon aralıksız yer aldıktan sonra veda eden Ege temsilcisi, tekrar en üst kademe lige çıkma mücadelesi verecek.

İlk kez çıktığı Süper Lig'de sadece 1 sezon mücadele edebilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor da bu yıl 1. Lig'de zirvede yer almak için çalışacak.


- En fazla sevinen Adanaspor


Ligde yer alacak 18 takım içinde Adanaspor 5 kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösterirken, bu ekibi Adana Demirspor ve Eskişehirspor (4), Altay ve Boluspor (3), Balıkesirspor, Bursaspor, İstanbulspor ve Osmanlıspor (2), Akhisarspor, Altınordu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük ve Giresunspor (1) izledi.

Hatayspor, Keçiörengücü, Menemenspor ve Ümraniyespor ise hiç Süper Lig'e çıkamadı.  


- En tecrübelisi Giresunspor


 Ligde şimdiye kadar 30 yıl oynayan Giresunspor, bu organizasyonun en tecrübeli ekibi olarak dikkati çekti. 

Giresunspor'u, Adana Demirspor (29), Adanaspor, Balıkesirspor (28), Altınordu (27), Boluspor (26), Hatayspor (21), Eskişehirspor (18), Fatih Karagümrük (17), İstanbulspor (15), Altay (13), Osmanlıspor (9), Bursaspor (6), Keçiörengücü (5), Ümraniyespor (3), Akhisarspor (2) ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor (1) izledi.

Geçen sezon Menemen Belediyespor adıyla mücadele ettiği TFF 2. Lig'den 1. Lig vizesi alan ve ismini Menemenspor olarak değiştiren sarı-lacivertli ekip, ilçenin eski takımı Menemenspor'dan sonra tekrar bu organizasyonda yer alacak.

Menemenspor dışındaki ekiplerin bugüne kadar ligde aldığı sonuçlar şöyle:

TakımlarSezonOGBMAYP
Adana Demirspor29944401246297133110771253
Adanaspor28940395253292133510751331
Akhisarspor266252120736796
Altay13446212116118734537729
Altınordu278643102562981039941998
Balıkesirspor2890235523631110239411075
Boluspor2686435923626911469231216
Bursaspor61861035132291133296
Büyükşehir Belediye Erzurumspor13414119564453
Eskişehirspor18602249161192841708846
Fatih Karagümrük17536160161215515663527
Giresunspor30972338253381109011451131
Hatayspor21668244171253779823815
İstanbulspor15490176148166580512606
Keçiörengücü5160554164227232206
Osmanlıspor93081498673471311533
Ümraniyespor3102433128135110160

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:23
  1. Futbol
  2. Giresunspor
  3. Menemenspor
  4. TFF 1. Lig

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