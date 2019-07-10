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En tatlı kurs

Halk Eğitim bünyesinde açılan butik çikolata yapma kursu ile kursiyerlere yeni iş alanı imkanı doğuyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
En tatlı kurs

Halk Eğitim bünyesinde açılan butik çikolata yapma kursu ile kursiyerlere yeni iş alanı imkanı doğuyor.


Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezinde butik çikolata yapma kursu açıldı. Her gün bir saat çikolata yapma konusunda uygulamalı eğitim verilen kursta, kursiyerler toplamda 120 saatlik bir eğitim sürecinden geçecek. Ev hanımlarının kendi ayakları üzerinden durmayı amaçladıklarını belirten Gıda Teknolojisi Öğretmeni Ayşim Özbaş, "Çikolata sevenleri buraya davet ettik. Amacımız hem o çikolata lezzetini insanlara tattırmak hem de bir çikolata nasıl üretiliyor bunları kursiyerlerimize öğreterek, yeni istihdam alanı oluşturmaktır. Çikolatayı sevmeyen yoktur diye düşünüyorum” dedi.


Bir kadın olarak kendi parasını kazanmak ve çikolata yapma merakından dolayı geldiğini ifade eden ev hanımı Esra Aydın, "Burada çikolata yaparak hem yiyoruz hem de çikolatanın yapım sürecini öğreniyoruz. Buradan öğrendiğim bilgilerle kendi paramı kazanmayı ve kendi ayaklarımın üstünde durmayı istiyorum” şeklinde konuştu.


Halk Eğitim Merkezinin bir okul olduğunu söyleyen İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Yalçınkaya, "Halk Eğitim Merkezinde birçok farklı alanda eğitim veriyoruz. Çikolata kursu açarak yeni bir istihdam alanı oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Buradan öğrendikleri bilgilerle gelecekte iş sahibi olmalarını hedefliyoruz” diye konuştu.


Kursiyerler hem çikolata yiyerek hem de uygulamalı çikolata yaparak eğlenceli vakit geçiyor. Butik çikolata yapma kursu Halk Eğitim Merkezinde haftanın beş günü devam ediyor.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
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