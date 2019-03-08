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En son deprem son dakika 2019 | Son depremler 2019 Kandilli AFAD

Dünya üzerinde bir takım olaylar olmakta bunların başında da depremler gelmekte. Deprem gerçeği Türkiye için vazgeçilmez bir gerçektir. Bunun en korkunç örneği Marmara Depreminde yaşadık ve gördük. Son zamanlarda hem ülkemizde hem de dünyanın farklı bölgelerinde irili ufaklı depremler meydana gelmekte ve vatandaşlar da son depremlerin nerelerde meydana geldiğini merak ediyor. Son depremler nerele oldu? Son depremler 2019 Kandilli, son deprem AFAD, son depremler 2019 İstanbul, en son deprem son dakika 2019…

08 Mart 2019 Cuma 09:00
En son deprem son dakika 2019 | Son depremler 2019 Kandilli AFAD

Dünya üzerinde bir takım olaylar olmakta bunların başında da depremler gelmekte. Deprem gerçeği Türkiye için vazgeçilmez bir gerçektir. Bunun en korkunç örneği Marmara Depreminde yaşadık ve gördük. Son zamanlarda hem ülkemizde hem de dünyanın farklı bölgelerinde irili ufaklı depremler meydana gelmekte ve vatandaşlar da son depremlerin nerelerde meydana geldiğini merak ediyor. Son depremler nerele oldu? Son depremler 2019 Kandilli, son deprem AFAD, son depremler 2019 İstanbul, en son deprem son dakika 2019…

Son depremler merak konusu. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde sık sık irili ufaklı depremler meydana geliyor ve vatandaşlar son depremlerin hangileri olduğunu merakla araştırıyor. Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi haberimizde yer alıyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere ulaşabilirsiniz.

 

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:00
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