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Yaşam En sıcak deniz suyu o ilimizde ölçüldü
Yaşam

En sıcak deniz suyu o ilimizde ölçüldü

Yeniakit Publisher
2023-07-16 20:04:00 -
En sıcak deniz suyu o ilimizde ölçüldü

Karadeniz'in deniz suyu sıcaklığı en yüksek 3. şehri Düzce oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Düzce'nin deniz suyu sıcaklığı 25.9 derece olarak belirlendi. Karadeniz’in en yüksek deniz sıcaklığı olan şehirleri arasında Düzce 3. sırada yer aldı.

Türkiye'de Karadeniz'e kıyısı olan 16 il bulunuyor. Bu illerin 11'i Karadeniz Bölgesi'nde, 5'i de Marmara Bölgesi'nde yer alıyor. Marmara Bölgesinde Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın, Karadeniz Bölgesi'nde de Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in Karadeniz'e kıyısı bulunuyor.

Deniz suyu sıcaklıkları verilerine göre, İstanbul'un Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya kıyıları 25 derece, Düzce kıyıları 25.9 derece, Bartın, Sinop, Giresun Rize ve Kastamonu kıyıları 25 derece, Zonguldak, Samsun ve Ordu kıyıları 24 derece, Trabzon kıyıları 22 derece, Kastamonu Cide kıyıları 26 derece, Artvin Hopa kıyıları ise 27 derece ölçüldü.

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