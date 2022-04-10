En pratik tatlı 3 kaşık tatlısı tarifi nasıl yapılır? İftar sofralarına özel sütlü tatlı

3 Kaşık Tatlısı

Trileçeye Rakip: 3 Kaşık Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

Keki için;

3 adet yumurta

3 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı süt

3 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı irmik

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Islatmak için;

1 su bardağı toz şeker

3 su bardağı süt

3 Kaşık tatlısı tarifi nasıl yapılır?

Uygun bir karıştırma kabına yumurta ve şekeri alalım, beyazlaşıp köpük köpük olana kadar mikser ile çırpalım. Ardından üzerine süt, sıvı yağ, un ve irmiği ekleyelim. Kabartma tozu ve vanilyayı da ilave ederek tekrar çırpalım. Tüm malzemelerimiz homojen bir kıvam aldıktan sonra fırın kabımıza çok az sıvı yağ damlatalım ve fırça yardımı ile her yerini yağlayalım. Hazırladığımız kek harcımızı borcama boşaltalım. Benim burada kullandığım borcam büyük boy kare borcam. Siz dilerseniz küçük boy kullanarak daha kabarmış bir kekte elde edebilirsiniz. Borcamımızı şöyle bir sallayarak hamurun eşit yayılmasını sağlayalım ve önceden ısıttığımız 180°C fansız fırında yaklaşık 25 dakika pişmeye bırakalım. Sürenin sonunda tatlımızı fırından alalım ve ilk sıcaklığının çıkması için biraz bekleyelim. Sonrasında kürdan ile üzerine delikler açalım. Kekimizi ıslatmak için sütün içerisine şekeri ekleyelim, şeker eriyene kadar karıştıralım. Daha sonra hazırladığımız sütlü şerbeti kekimizin üzerine gezdirelim ve tatlımızı soğumaya bırakalım. Soğuyan tatlımızı buzdolabına kaldıralım ve yarım saat kadar dinlenmeye bırakalım. Dinlenen tatlımızı dolaptan alalım ve dilediğimiz şekilde süsleyerek servis edelim. Afiyet olsun.