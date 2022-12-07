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Siyaset En önemli görevimiz milletimizin yaşam standardını yükseltmek
Siyaset

En önemli görevimiz milletimizin yaşam standardını yükseltmek

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanan 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin, yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme odaklı bir yapıda olduğuna dikkati çekerek, "2023 yılı bütçemizde, ülkemize ve milletimize itibar, refah ve güç kazandıran siyasetimizle milletimizin yaşam standardını yükseltmek, geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlamak en önemli hedefimizdir" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 15:14:00 -
En önemli görevimiz milletimizin yaşam standardını yükseltmek

Sürdürebilir ve istikrarlı büyüme ile adaletli gelir dağılımının ve toplumsal refahın artırılmasına yönelik durmaksızın çalıştıklarını kaydeden Karahocagil, "AK Parti hükümeti olarak temel ilkemiz; mali saydamlık çerçevesinde, yaptığımız tüm çalışmaların kanıta dayalı bilgi ve belgeler ile hesabını verebiliyor olabilmektir. Doğrudan milletimizden aldığımız yetki ile yürüttüğümüz tüm çalışmaların teferruatları ile hesabını yine milletimize vereceğiz" ifadesini kullandı.

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