En önemli görevimiz milletimizin yaşam standardını yükseltmek

Sürdürebilir ve istikrarlı büyüme ile adaletli gelir dağılımının ve toplumsal refahın artırılmasına yönelik durmaksızın çalıştıklarını kaydeden Karahocagil, "AK Parti hükümeti olarak temel ilkemiz; mali saydamlık çerçevesinde, yaptığımız tüm çalışmaların kanıta dayalı bilgi ve belgeler ile hesabını verebiliyor olabilmektir. Doğrudan milletimizden aldığımız yetki ile yürüttüğümüz tüm çalışmaların teferruatları ile hesabını yine milletimize vereceğiz" ifadesini kullandı.