En ölümcül hastalıklar

AIDS 1981'den bu yana 25 milyon can aldı.

HIV virüsü sebebiyle vücudun bağışıklık sistemini çökerten birçok enfeksiyon ve komplikasyonun karışımı olan AIDS, dünya çapında oldukça yaygın bir hastalık.

GRİP Solunum ve fiziksel temas yoluyla bulaşan grip mikrobu oldukça hızlı yayılıyor. Her yıl 36 bin kişi grip sebebiyle can veriyor. İspanyol Gribi 1918-19 yılları arasında görülen A tipi H1N1 gribi 100 milyon can aldı.

Hıyarcıklı Veba. Bu hastalığı taşıyan fare ve pirelerin ısırmasıyla insanlara bulaşan hastalık, 250 milyon kişinin ölümüne yol açtı.

Sıtma Yıllık üç milyona yakın kişinin ölümüne sebep olan bu hastalık özellikle sivrisinek ısırmasıyla bulaşıyor. Genelde tropik ve yarı-tropik iklim kuşağında görülüyor.

Çocuk Felci Bir virüs tarafından oluşturulan bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır. Sinir sistemini istila ederek kalıcı felçlere veya ölüme sebep olabilir. Her yaşta görülebilir ancak genelde üç yaşın altındaki çocukları etkilemektedir. 1916'dan günümüze 10 bin kişi bu hastalıktan ölmüştür.

Kolera 1991'den bu yana 12 bin cana mal olan kolera, Vibrio cholerae isimli bakterinin neden olduğu bağırsak enfeksiyonuna bağlı, akut ve şiddetli ishal ile seyreden bir hastalıktır. Hastalık, genelde, dışkı bulaşmış kirli su ya da bu sularla yıkanmış gıdalar aracılığı ile yayılır.

Çiçek hastalığı oldukça tehlikeli, bulaşıcı ve ölümcül olabilen bir enfeksiyon hastalığıdır. Çiçek hastalığının spesifik bir tedavisi yoktur.

Hastalığın "Variola Major" ve "Variola Minör" olarak adlandırılan iki klinik tipi vardır. V majör yüzde 35 oranında öldürücü olurken, V minörün öldürme oranı yüzde 1'dir.



VEBA 13. yüzyılda Orta Asya'da patlak veren veba, çok hızlı bir şekilde yayılarak Avrupa'yı da etkisi altına aldı. 75 milyon kişinin ölümüne yol açan bu hastalık ağrı, ateş ve bulantıyla başlıyordu. Hastaların dirseklerinde ve kasıklarında mor kabarıklıklar oluşuyor ve kısa sürede yumurta büyüklüğüne ulaşıp sertleşiyordu. Bu yumurtalar patladığında içinden pis kokulu siyah bir madde fışkırıyordu ancak bu rahatlama çare olmuyordu. Çünkü hasta beş gün içinde hayatını kaybediyordu.

Ebola Eha 1976'dan beri bilinen bir hastalıktır. Oldukça ağır, sıklıkla ölümle seyreden insanlarda ve primatlarda (maymun ve şempanzeler)görülür.

Bu virüs, 2000 yılından günümüze 160 bin kişinin ölümüne yol açmıştır. Filavoviridae ailesinden bir RNA virüsüdür.