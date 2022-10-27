En lezzetli balık sıralaması: Dünyanın en lezzetli balığı ve Türkiye’nin en lezzetli balık çeşitleri! Balık nasıl seçilir, püf noktaları

Türkiye’de balık sezonu açıldığında lezzetli balık türleri avlanır. Bu balıkların lezzetli olmasının pek çok nedeni vardır. Özellikle de Karadeniz’de avlanan balıkların hem besleyici hem de leziz olmasında, çevredeki nehir ve akarsular etkendir. Bu nehirlerde balıklar için yetişen planktonlar, balığın besin değerini yükseltir.

Kapsamlı bir incelemeye göre haftada 1-2 porsiyon yağlı balık tüketmenin, kalp hastalığından ölme riskini %36 azalttığı belirtilmiştir. Balıkta bulunan bu temel besinler kalbi ve beyni sağlıklı tutmaya yardımcı olur. EPA (eikosapentaenoik asit) ve DHA (dokosaheksaenoik asit) balıklarda bulunan iki Omega-3 yağ asididir. Vücut tarafından omega-3 yağ asitleri üretmez, bu nedenle de besinlerden alınmaları gerekir. Omega-3 yağ asitleri her çeşit balıkta bulunur, ancak özellikle yağlı balıklarda yüksek miktarda bulunur. Somon, alabalık, sardalye, ringa balığı, uskumru ve ton balığı yağlı balıklar arasında yer alır. Balık yemenin faydaları aşağıda listelenmiştir. Bağışıklık sistemini korur Zekayı geliştirir Diyabet riskini azaltır Omega 3 deposudur Çocukların dikkatini artırır Kemikleri güçlendirir Eklem ağrılarına iyi gelir Hücreleri onarır Alzheimera yakalanma olasılığını düşürür

Balık çeşitleri yemek için uygunken bazıları sağlığa zararlı olabiliyor. Bu ayrımı yapabilmek için de güvenilir yerden balık temin etmek ve bilinçli şekilde balık avı yapmak gerekiyor.

Türkiye’nin En Lezzetli Balık Çeşitleri

Lüfer

Palamut

Barbun

Levrek

Kefal

Mezgit

Dil Balığı

Çipura

Karagöz

Hamsi

Kalkan

İstavrit

Kolyos

Uskumru

Sardalya

Tekir

İzmarit

Minekop

Dünyanın en lezzetli balığı

Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü (ITQI) tarafından bu yıl 13. kez yapılan ve toplamda Michelin yıldızlı dünyaca ünlü 130 şef ile sömeliyenin jüri üyeliği yaptığı yarışmada iki Türk firması'nın ürettiği Levrek ve Çipura (Çupra), dünyanın en kaliteli balıkları seçildi.

Balık türleri

KILIÇ

TEKİR.

KEFAL.

LÜFER.

HAMSİ

ÇIPURA.

MEZGİT.

KOLYOS.

Balık eti, diğer et türevlerine göre daha hassastır. Taze tüketilmesi oldukça önemlidir. Kırmızı etlerde ki gibi uzun süre dinlendirilmez ve terbiyelenmeye de gelmez. Bu yüzden balık satın alırken taze olanları seçmek ve hala tazeyken tüketmek gerekir. Sizler için taze balık nasıl seçilir ve sonrasında taze balık nasıl saklanır anlattık. Peki, taze balık nasıl seçilir? Balık nasıl saklanır? İşte, taze balık seçmenin püf noktaları:

Taze Balık Nasıl Seçilir?

Taze balığın gözleri parlak ve dışa doğru bombeli olur. Balığın tazeliği gitmeye başladığında gözleri buğulanır ve sonrasında içeri doğru çökmeye başlar.

Taze balığın derisi de balık seçiminde oldukça önemlidir. Taze balıklar parlak ve gergin bir deriye sahiptir. Balıklar bayatlamaya başladığında, deri yüzeyindeki patlaklık azalır. Özellikle balığın karın tarafında ufak buruşmalar meydana gelir.

Taze balığı anlamanın bir diğer yolu ise parmakla derisine bastırmaktır. Eğer bastırdığınızda oluşan çukur hemen düzeliyorsa, balığın taze olduğu anlaşılır. Bayatlamış balıklarda çukur uzun süre kalır ve buruşukluk oluşur. Balığın parlaklığı tek başına yeterli sonuç vermez. Tezgahtaki balıklara sürekli su serpildiği için, parlak görünmeleri normaldir.

Taze balığı seçerken kafasından tutup kaldırdığınızda, kuyruğu aynı tepsideki gibi kalkar ve dimdik durur. Halbuki bayat balıkları bu şekilde kaldırırsanız, kuyruk kısımları aşağı doğru sarkıktır.

Taze balığı seçerken solungaçlara da bakmak gerekir Solungaçlar canlı kırmızı rengindeyse bu balığın taze olduğunu gösterir. Balık bayatlamaya başladıkça solungaçları renk değiştirir.

Taze balık genellikle kokusuzdur. Balık bayatlamaya başladığında, asit kokusu yayar.

Pullu balıklarda dikkat edilmesi gereken nokta pullarıdır. Balık tazeyse pulları vücuda sıkıca yapışıktır. Balık seçerken elinizi kafasından kuyruğa doğru sürtün. Eğer elinize pul gelmiyorsa, balık taze demektir.

Balık Nasıl Saklanır?

Balığın alınması ne kadar önemliyse saklanması da o kadar önemlidir. Sıcak ortamda bırakılırsa hızla bozulur ve kötü bir koku yayar.

Buzdolabının +5 dereceli hacminde 3 gün saklanabilir. Tek yıldızlı buzdolaplarının buzlukları 0 ile -5 C arasındadır, bu kısımda balıklar 14 gün saklanabilir.

Daha uzun süre saklamak istiyorsanız, muhakkak bağımsız “deep-freeze”lerde veya üç yıldızlı buzdolaplarının -18 C’lik “deepfreeze”lerinde yapılmalıdır. Balıkların deep-freeze’ler de saklama süreleri değişiklik gösterebilir. Sardalya, hamsi gibi küçük boyutlardaki balıklar 3 ay, lüfer, çipura gibi 3 ile 4 adedi bir kilo gelen balıklar için bu süre 5 ile 6 ay olarak belirlenmiştir. 1 kilodan daha büyük balıkların ideal saklama süresi 6 ile 8 aydır. -25 C’lik “deep-freeze”lerde ise süre yaklaşık %50 artış gösterir.

Balıkları dondurucuya kaldırmadan önce temizlemek en iyi çözümdür. Fakat sardalya, gümüş ve hamsi gibi küçük balıklar için bu durum geçerli değildir. Bu balıkları temizlemeden dondurucuya koyabilirsiniz.

Dondurucuya koyulan balık tüketilmek için çözdürüldükten sonra tekrar dondurulmamalıdır. Bu durum bakteri üremesine sebep olacaktır. Bu durumu önlemek için porsiyonlara bölerek dondurabilir ya da tüketeceğiniz kadarını çözdürebilirsiniz.

Balıkları dondurucuya koymadan önce porsiyonlara ayırın ve streç folyo ile ambalajlayın. Dilerseniz, folyonun üzerine balığın dondurulduğu tarihi ve cinsini içeren etiketler yapıştırabilirsiniz. Ambalajladığınız balıkları ilk olarak buzdolabının +5'lik bölümünde 1-2 saat kadar soğutun. Ardından balıkları derin dondurucu bölmesine koyabilirsiniz. Bu işlem sırasında derin dondurucuyu şoklama konumuna getirmeniz gerekir.

Balıkları çözmek için, iri balıkları ilk olarak buzdolabının normal bölmelerine alın ve bir gün dinlendirerek çözülmesini sağlayın. Haşlanmış küçük karidesleri çözmek için, direkt sıcak suyun içine atabilirsiniz. Balıkları dondurucuya koymadan önce üzerini hafifçe tuzlamak fayda sağlayacaktır. Tuz, balık etinin diriliğini daha uzun süre muhafaza eder.

Daha önce söylediğimiz gibi balıkları saklarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, çözülen balığı tekrar dondurmamaktır. Balık halı fiyatları mevsimine göre değişiklik gösterir.

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