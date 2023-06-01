'En iyi Türk ölü Türk' sözleriyle gündem olmuştu! Nalları dikti

Yakınları, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Sevgili Theodoros Pangalos'umuz evinde, ailesi ve yakınlarının yanında, sessizce aramızdan ayrıldı." ifadelerine yer verdi.

Yunanistan'ın Elefsine kentinde 1938'de doğan Pangalos, merkez solda yer alan PASOK partisi ile uzun yıllar siyasette aktif rol aldı.

Pangalos, Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Kültür Bakan Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu.

"En iyi Türk ölü Türk" demişti

2018 yılında Skai Radyo’da bir programa katılan Pangolos'un Türkler hakkında kullandığı skandal ifadelerle büyük tepki çekmişti. Eski bakan, “Yunanistan’ın büyük bir Türkiye sorunu var. Düşmanımız, biz ne kadar iyi niyet gösterirsek gösterelim vazgeçmiyor” diye konuşmuş ve “En iyi Türk ölü Türk’tür. Buna inanıyorum çünkü hiç iyi bir Türk ile karşılaşmadım” şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.



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