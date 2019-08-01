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En iyi sivilce sabunu hangisidir?

Cildiniz için sivilce sabunu arıyorsanız, bu habere göz atmalısınız...

01 Ağustos 2019 Perşembe 19:09
En iyi sivilce sabunu hangisidir?

Cildinizde sivilce oluşumundan şikayetçiyseniz, öncelikle yemeklerinize dikkat etmelisiniz. Yediğiniz her besin, vücudunuzda bir karşılık bulur. Bu nedenle bolca taze sebze, meyve, su ve juicing tüketimi, sivice oluşumunu direkt olarak etkiler. 

Bir diğer dikkat edilmesi gereken noktada temizliktir. İçeriden verdiğiniz destek ve dış temizlik sayesinde, sivilcelerden kısa süre içerisinde kurtulabilirsiniz.

En etkili sabunlardan biri, eşek sütü sabunudur. Eşek sütünün içeriği, sivilce oluşumunu durdurur, cildi yatıştırır ve dengeler. 

Düzenli kullanımda eşek sütü sabunun faydaları nelerdir?

  • Sivilceleri yatıştırır.
  • Cilt lekelerini onarır, kararmaları önler.
  • Kullanıldığı bölgeye nem kazandırır ve tutulmasını sağlar.
  • Hücre yeniler.

Keçi sütlü sabun dışında cilt tipiniz ve yapınıza göre; limonlu, kekikli, lavantalı, killi sabunlarıda deneyebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 19:09
  1. Sivilce
  2. cilt bakımı

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