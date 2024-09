‘En iyi proje çocuk benim’ kavgası

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultayda devrilerek yerine Özgür Özel’in gelmesinin ardından başlayan koltuk ve güç savaşları artık gizlenemez hal aldı. Kurultayın ardından CHP’de kimin söz sahibi olacağı ve kimin Cumhurbaşkanı adayı gösterileceğine ilişkin yaşanan rekabet, son tüzük kurultayında kendisine son anda söz verilmesine isyan eden Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın çektiği restle savaşa dönüştü. Kurultay sonrası Mansur Yavaş’a tepki gösteren Ekrem İmamoğlu, “Zaman aynı çatı altında siyaset yapan insanların ‘sen benim ayağıma bastın, yüzüme sert baktın’ deme zamanı değildir. Bununla uğraşan kim varsa benim yol arkadaşım değildir. Parti içindeki mevzuları konuşan bu millete ihanet eder” diyerek savaşı kızıştırdı. Önceki gün Mansur Yavaş’ın eski özel kalemi Ankara Milletvekili Yüksel Arslan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sosyal medyadan “Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, ‘Proje Çocuk’ denir, ‘Mustafa Kemal’in Askeri’ denmez” şeklindeki sert göndermesi Yavaş ve İmamoğlu arasındaki partideki “fetret devri savaşlarını” iyice alevlendirdi. CHP yandaşı Sözcü Gazetesi’nde “CHP seçmeni ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı istiyor” başlığıyla dün yayınlanan anket haberinde, “CHP seçmeninin yüzde 30,6’sı Mansur Yavaş’ı, yüzde 18,7’si ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı görmek istiyor” denilmesi ise olayların partisi CHP’de koltuk ve güç savaşlarının yandaş medyaya da sıçradığını gösterdi.

DAHA DA ALEVLENECEK

CHP’deki yangını Akit’e değerlendiren Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, şunları dile getirdi: “CHP’deki bu durum doğal ve beklenen bir sonuç. İki tane Cumhurbaşkanı adayı var Cumhuriyet Halk Partisi’nde. Bir tanesi MHP’den gelme. Bir diğeri de merkez sağdan gelme iki isim. Bu ayıp da CHP’ye yakışır diye düşünüyorum. Baktığınız zaman Ankara’da da İstanbul’da da fazla bir hizmetleri söz konusu değil. İstanbul’da trafik lunaparklardaki korku tünellerine dönmüş durumda. Her gün otobüsler yanıyor, metrobüsler çarpışıyor ve hiçbir şey de İmamoğlu’nun üzerine yapışmıyor. Ankara’da Mansur Yavaş basit bir mazgal temizliğini yapamıyor, yağan her yağmur felakete dönüşüyor. Ama bakıyorsunuz CHP’de koltuk kavgası veriyorlar. Böyle bir durumdayız. CHP’deki bu kavga önümüzdeki günlerde daha da alevlenir. Daha pek çok konu ortaya çıkar. İstanbul’da otobüs bakımının yetersiz değerlendirmelerle ihalesinin yapılıp bir firmaya ihalesinin verilmesinden tutun, Ankara’da PKK’lı bazı isimlere ihale verildiği iddiaları dolaşıyor. İddialar var fakat Ankara ve İstanbul’da hizmet de yok. Hizmeti olmayan insanlar. Biri bir takım algılarla, diğeri çorba dağıtarak işi götürmeye çalışıyor. Sonuçta vatandaş da ilginç bir şekilde bunu destekliyor. Burada ciddi bir sosyal sıkıntıyla karşı karşıyayız. İki başarısız büyükşehir belediye başkanı Cumhurbaşkanı adaylığı için ciddi bir yarıştalar. CHP geleneğinden gelen bir isim de yok. Adeta CHP işgal edilmiş durumda. Bu CHP’nin ciddi bir yapısal sorunu. Garip bir görüntü veriyor CHP.”

PAYLAŞAMIYORLAR

Gazeteci Yazar Mehmet Fırat da şunları söyledi: “CHP’de sular durulmayacaktır. Zira kendi içerisinde yaşanan klik savaşları ile birlikte özellikle büyük şehirlerin alınmasıyla elde ettikleri rantın paylaşım kavgası bitmeyecektir. CHP’nin kendi içinde ve kendi tabanını memnun etmesi de mümkün görünmemektedir. Önceki genel seçimlerde birbirine benzemeyen 6’lı-7’li masanın ihaneti henüz soğumamışken ve bunun proje olduğu ortaya çıkmışken, bu partinin her zaman her türlü projeye açık ve manipülasyona hazır bir durumu karşısında muhtemel her başkan adayının da buna uygun ve hazır olması gerekmektedir. O halde bu kavganın başka bir manası da ‘En iyi operasyon çocuğu benim!’ ‘Verilen projeyi en iyi ben uygularım!’ kavgasıdır! Halkın dinine, diline, tarihine, kültürüne düşman olmanın adı ve zihniyeti olan ana muhalefet partisi CHP’deki bu kavga, evin içindeki hizmetçilerin sahiplerine karşı en iyi hizmetçi olma kavgasından öte bir durum değildir. Elbette hiziplerin partisinde herkes kendi hizbini kadrolaştırma derdinde! Lider adaylarının bu kadar silik ve şahsiyetsiz olması da projeyi yazan aklın böyle olmasını istediği içindir.”

