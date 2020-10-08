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Spor En iyi genç yetenekler listesinde 2 Türk futbolcu
Spor

En iyi genç yetenekler listesinde 2 Türk futbolcu

İngiliz The Guardian gazetesinin hazırladığı 60 kişilik "dünya futbolunda en iyi genç yetenekler" listesinde, Altınordu'dan Yiğit Emre Çeltik ve Medipol Başakşehir'den Ravil Tagir yer aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 11:43:13 -
En iyi genç yetenekler listesinde 2 Türk futbolcu

İSTANBUL (AA) - İngiliz The Guardian gazetesinin her yıl hazırladığı "dünya futbolunda en iyi genç yetenekler" listesine, Türkiye'den 17 yaşındaki oyuncular Yiğit Emre Çeltik ve Ravil Tagir seçildi.

The Guardian gazetesi, 2003 doğumlu oyuncular arasından belirlediği dünya futbolundaki en yetenekli 60 genç futbolcuyu açıkladı.

Altınordu'da forma giyen kanat oyuncusu Yiğit Emre Çeltik ile Medipol Başakşehir'in Altınordu'dan renklerine bağladığı savunma oyuncusu Ravil Tagir, en iyi genç yetenekler arasında kendilerine yer buldu.

Listede Rapid Wien'de oynayan Yusuf Demir ve Ajax'ta kariyerini sürdüren Naci Ünüvar da yer aldı.

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